Il contest per rinominare 47 aeroporti fa litigare i russi A Mosca vince Pushkin | a

Sicurezza stradale : in arrivo - per il secondo anno consecutivo - il primo contest musicale promosso da Anas e Radio Italia : ... nasce l'idea di questo contest " ha dichiarato Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia Radio Italia è al passo con tutte le evoluzioni musicali: particolare è l'attenzione al mondo rap e ...

Processo Amadeo Matacena - cambia la contestazione per Claudio Scajola e Marcello Dell’Utri si avvale : Un’associazione segreta, collegata alla ‘ndrangheta, agevolata dall’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola, oggi sindaco di Imperia. Il Processo “Breakfast” doveva essere alle battute finali e oggi era prevista la deposizione di Marcello Dell’Utri. Dopo una serie infinita di rinvii per motivi di salute e per problemi tecnici relativi alle videoconferenze, l’ex senatore e fondatore di Forza Italia ha inviato una lettera al Tribunale di Reggio ...

Lega - così Salvini ha graziato i Bossi : querela “ad personam” per i reati contestati solo all’ex tesoriere Belsito : “Va valutata, comprendiamo le esigenze giornalistiche, ma dateci il tempo di studiare”. Maria Pia Gualteri è il sostituto pg di Milano che dovrà sostenere l’accusa alla riapertura del processo d’appello, il 14 gennaio 2019, contro Umberto e Renzo Bossi, e l’ex tesoriere Francesco Belsito per l’affaire The Family. Quella che dovrà valutare è la lunga lista di appropriazioni indebite che vengono contestate a ...

Incidente Michele Bravi - indagato per omicidio stradale. Il suo legale contesta la versione della polizia : “Non è stata inversione - ma svolta a sinistra” : Una manovra brusca e poi il violento scontro con una motociclista di 58 anni, Rosanna Colia, deceduta durante il trasporto in ospedale. È questa secondo le prime ricostruzioni la dinamica dell’Incidente in cui giovedì sera è stato coinvolto il cantante Michele Bravi, in zona San Siro a Milano. Vincitore della settima edizione di X Factor, Bravi era alla guida di una Bmw noleggiata con il car sharing, quando durante un’inversione di ...

I Maneskin a Eurovision Song contest? Svelato il sogno che passa per il Festival di Sanremo : I Maneskin a Eurovision Song Contest? Damiano David non nasconde il suo desiderio di partecipare alla manifestazione internazionale, che passa per la vittoria al Festival di Sanremo. Sentiti da Radio Italia, I Maneskin hanno parlato del tour e dei progetti per il futuro, nei quali non manca il sogno di poter calcare un palco più prestigioso dopo la breve gavetta nei locali e la partecipazione a X Factor 11 nella squadra di Manuel Agnelli. ...

Varese - quattro arresti per il 15enne sequestrato e picchiato : a ragazzi di 14 e 15 anni contestato il reato di tortura : La procura ha individuato i responsabili dell'aggressione del 9 novembre. La vittima legata a una sedia, denudata, picchiata con un bastone. Gli hanno versato addosso acqua gelata e sapone negli occhi e lo hanno minacciato di morte

Prescrizione - perché contesto l’editoriale di Travaglio : Caro direttore Travaglio, ho letto l’editoriale dal titolo “Chiagni e sciopera”, con il quale critica apertamente (e duramente) la decisione degli avvocati penalisti di proclamare l’astensione (sacrosanto diritto di protesta) contro la legge Bonafede che abolisce la Prescrizione dopo la sentenza di primo grado. E, da avvocato che si astiene, mi permetto di dirle che il suo articolo contiene delle imprecisioni. Peraltro, l’argomento trattato, ...

Fisco - accordo tra Facebook e Agenzia delle Entrate : il gruppo pagherà 100 milioni per chiudere contestazioni : Facebook pagherà 100 milioni al Fisco italiano per chiudere la controversia relativa alle indagini fiscali condotte dalla Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, che aveva accertato la mancata dichiarazione di 300 milioni di ricavi pubblicitari tra 2010 e 2016. Il social network ha siglato un accertamento con adesione dopo una “parziale riconfigurazione delle contestazioni iniziali”, si legge nel comunicato ...

Perché i sostenitori della Brexit contestano l'accordo di May con l'Ue : Quello negativo, agli occhi dei Brexiter, è l'impossibilità di negoziare tariffe agevolate con i Paesi extraeuropei: un altro elemento di subordinazione dell'economia britannica alle regole ...

Ambiente : il WWF lancia la seconda edizione del contest di Urban Nature per le scuole : Oggi, in occasione della Festa Nazionale dell’Albero, il WWF, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, propone alle scuole italiane di ogni ordine e grado una nuova sfida educativa sulla natura in città (la forestazione Urbana è infatti una delle strategie per rendere le nostre città più salubri, sostenibili e ricche di biodiversità). Negli ultimi due anni il WWF ha proposto l’evento Urban Nature, per far scoprire e incrementare la Natura ...

Il video che ha vinto il contest della Nasa per raccontare l'esplorazione spaziale : Un mosaico in movimento ripercorre le tappe più affascinanti delle scienze spaziali. Ancora una volta innovazione e arte insieme riescono a stupire

