Il bianco e nero di Giovanni Gastel per il sostegno alla ricerca medica

Ruben Dias-Juventus : ora si può fare - il club bianconero accellera per la trattativa : Ruben DIAS JUVENTUS – Sarà una Juventus sempre più portoghese quella di Massimiliano Allegri. Autore di tutto è Jorge Mendes già regista delle operazioni che hanno portato a Torino João Cancelo e Cristiano Ronaldo. leggi anche —> le parole di Buffon Il rapporto tra la dirigenza bianconera e il super-procuratore è ormai consolidato e a confermarlo c’è la presenza […] L'articolo Ruben Dias-Juventus: ora si può fare, ...

Juventus - Higuain : il Pipita può tornare in bianconero. Le condizioni : Juventus Higuain – La situazione in casa Milan ora è davvero complicata. Facendo un paio di calcoli alla mano, i rossoneri potrebbero non riuscire a pagare l’intero prezzo di Gonzalo Higuain così come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il Milan, fino ad ora, ha pagato una prima rata equivalente al prestito per il giocatore di 18 […] L'articolo Juventus, Higuain: il Pipita può tornare in bianconero. Le condizioni proviene da ...

Hypocam è un’app specifica per le foto in bianco e nero con strumenti dedicati : Hypocam è un'applicazione specifica per le foto in bianco e nero con strumenti appositamente studiati per ottenere il massimo dagli scatti. L'app offre una selezione di immagini sulla fotografia in bianco e nero e l'opportunità di pubblicare i vostri scatti sul popolare social network e tag #Hypocam. L'articolo Hypocam è un’app specifica per le foto in bianco e nero con strumenti dedicati proviene da TuttoAndroid.

Juventus - Isco tenta Allegri : assalto bianconero : TORINO - Sei a zero, come un set senza storia a tennis. E senza storia sembra il rapporto tra Santiago Solari , il nuovo tecnico del Real Madrid dal licenziamento di Julen Lopetegui , e Isco : sei le ...

Calciomercato Juventus - Higuain potrebbe tornare in bianconero (RUMORS) : Gonzalo Higuain si è trasferito al Milan dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. L'attaccante argentino deciso di lasciare Torino, sapendo che per lui non ci sarebbe stato spazio in questa stagione. Higuain sembra essersi subito ambientato in rossonero: ha una media gol in linea con le passate stagioni e ha mostrato di avere un buon feeling con l'allenatore milanista, il sanguigno Rino Gattuso. L'ex attaccante di Napoli e ...

Calciomercato Juventus - Mendes vuole portare Ruben Neves in bianconero a gennaio : La Juventus potrebbe mettere a segno degli importanti colpi di mercato nella prossima sessione invernale. La dirigenza bianconera, infatti, ha intenzione di rinforzare il centrocampo a gennaio, considerati i numerosi infortuni che hanno condizionato il rendimento di Sami Khedira ed Emre Can. A favorire la Juventus potrebbe essere ancora il potente agente lusitano Jorge Mendes, regista delle operazioni che hanno portato in bianconero Joao Cancelo ...

Juve-Roma - sfottò social sul nuovo store bianconero : A Juventus-Roma mancano ancora tre settimane, ma la sfida tra le due grandi rivali, soprattutto dagli Anni 80 in poi, è già iniziata. Non in campo ma, come va di moda adesso, su Twitter. Se sembra ...

Per l'Europa carta canta : Roma deve mettere nero su bianco le modifiche della manovra. Intanto continua l'iter verso la procedura di infrazione : "Puoi essere flessibile quanto vuoi, ma le regole non possono andare ignorate". Pierre Moscovici parla in conferenza stampa dalla sede della Commissione Europea a Parigi. Il Commissario agli Affari Economici parla di dialogo con Roma, insiste a dire che la squadra di Juncker ha ancora la "mano tesa" verso il governo gialloverde anche dopo la bocciatura del documento programmatico di bilancio. Ma senza novità, senza una revisione di quel ...

Juventus-Valencia - Marcelino : 'Qui per vincere - non mi accontento del pari'. Neto : 'In bianconero non stavo bene' : Neto è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Quella contro la Juve sarà una partita difficile, contro una squadra forte. Giocheremo su un campo difficile, ma abbiamo le nostre qualità e ...

Udinese - da Barak a Lasagna : il punto sugli infortunati del club bianconero : Il club bianconero ha diramato il report medico di alcuni propri giocatori, tra cui Lasagna che pare essersi completamente ristabilito Arrivano notizie positive per Davide Nicola dall’infermeria, l’allenatore bianconero infatti a breve ritroverà alcuni dei giocatori finiti in infermeria nelle scorse settimane. Tra questi anche Kevin Lasagna, che pare abbia superato il guaio al flessore patito con la maglia della Nazionale. Ecco ...

Calciomercato Juventus - Mendes può portare altri calciatori in bianconero [GALLERY] : 1/5 Jorge Mendes (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Juventus-Spal - dalle 18.00 La Diretta Cristiano Ronaldo guida l'attacco bianconero : La Juventus dei record, 34 punti in 12 partite, 26 gol fatti e solo 8 subiti, ospita questo pomeriggio alle ore 18 la SPAL, protagonista di una prima parte di campionato senza dubbio positiva, che la ...

Juventus - ufficiale la nuova governance del club bianconero : Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la nuova organizzazione aziendale che si articola in tre aree operative: sport, revenue e services. L'articolo Juventus, ufficiale la nuova governance del club bianconero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Udinese - Nicola pronto all’esordio in bianconero : “non dobbiamo avere l’assillo del risultato” : Udinese, Davide Nicola esordirà contro la Roma sulla panchina del club friulano, una gara non certo agevole “Ritengo la Roma una delle squadre top level del campionato che non credo avrà problemi a trovare dei degni sostituti nel caso di forfait di qualche sua pedina. I miei giocatori non dovranno essere assillati dal risultato ma devono pensare ad applicare sul campo i compiti che ho loro impartito“. E’ quanto chiede ai ...