Ignazio Moser diventa ‘vampire’ | fan rapite | “Comprendiamo Cecilia”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - la verità sul matrimonio : ‘Non abbiamo programmato nulla’ : Su di loro si è detto di tutto: dal famoso armadio in poi, la storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non cessa di far parlare il mondo del gossip. L’ultima notizia in ordine di tempo è quella sull’imminente matrimonio tra le due star di Instagram, su cui Moser Jr si sente subito di dover fare chiarezza dalle pagine di Chi, nel numero in edicola mercoledì 28 novembre: “Ho parlato di matrimonio in ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ 'Lui è speciale - non ho conosciuto mai uno così' - La Repubblica delle Donne - - IlSussidiario.net : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno ospiti di #CR4 - La Repubblica delle Donne condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Rete4

Ignazio Moser all’Isola dei famosi - Cecilia Rodriguez “pronta a sbarcare” : La modella approva la candidatura del fidanzato come concorrente della prossima edizione del reality, ma mette subito le...

Ignazio Moser : 'Mi separerò da Cecilia - voglio fare l'Isola dei Famosi' : Dopo il Grande Fratello Vip Ignazio Moser ha deciso di partire per l' Isola dei Famosi . Il suo fidanzamento con Cecilia Rodriguez, durante il reality Mediaset infatti non lo ha fatto conoscere per ...

Ignazio Moser : 'Sono pronto a separarmi da Cecilia e partire per l'Honduras' : Nel corso di un nuovo appuntamento televisivo di 'Rivelo', un programma condotto dalla showgirl Lorella Boccia, l'ex-concorrente del Grande Fratello Vip, Ignazio Moser, si è aperto circa il suo desiderio di partire per l'Honduras, allo scopo di partecipare al gioco dei naufraghi famosi, la cui nuova edizione partirà nei primi mesi del 2019. Ignazio Moser e le rivelazioni sulla sua vita privata intervistato da Lorella Boccia L'ex-concorrente ...

Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser non si sposeranno più - ecco l’annuncio : Cecilia Rodríguez annuncia che non ci sarà nessun matrimonio con Ignazio Moser Qualche giorno fa un noto settimanale aveva dichiarato in esclusiva che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano finalmente deciso di convolare a nozze. l’annuncio stato fatto successivamente anche sul piccolo schermo degli italiani. Per la precisione stasera, durante l’ospitata dello sportivo a Rivelo, il programma condotto da Loredana Boccia su Real Time. Purtroppo ...

Ignazio Moser a Rivelo : "Voglio fare l'Isola dei Famosi. Con Cecilia ci sposeremo in Trentino" : Nel corso della puntata di ieri di Rivelo, il programma di interviste condotto dall'ex talent di Amici Lorella Boccia nella seconda serata di Real Time, è stato intervistato Ignazio Moser, concorrente del Grande Fratello Vip 2 e figlio del grande ciclista Francesco, nonché compagno di Cecilia Rodriguez.Il ragazzo ha raccontato del suo famoso papà: Mio padre è molto freddo e penso che non mi abbia mai detto Ti voglio bene; io vorrei ...

