I Retroscena di Blogo | Ilary | Barbara e il Gf prossimo venturo

I Retroscena di Blogo : L'affaire Domenica live night : A gennaio nella prima serata di Canale5, subito dopo Paperissima, dovrebbe partire la messa in onda della fiction girata questa estate da Barbara D'Urso La dottoressa Giò. Saranno quattro prime serate con le storie della famosa dottoressa, due per ogni Domenica sera. Giò, dopo aver denunciato il primario, ritorna all'opera perchè il giudice le da ragione e da questo imput parte la nuova serie della fiction.Barbara D'Urso dunque sarà ...

Retroscena Blogo : Ora o mai più - i concorrenti della seconda edizione : Lavori in corso per Ora o mai più, la cui seconda edizione andrà in onda su Rai Uno al sabato sera a partire dal 19 gennaio 2019 per sei puntate settimanali (nel mezzo, il 9 febbraio, la pausa per il Festival di Sanremo). Secondo quanto risulta a Blogo, tra i cantanti contattati dalla produzione e intenzionati ad accettare di partecipare al talent condotto da Amadeus con lo scopo di rilanciare la propria carriera ci sarebbero Jessica ...

I Retroscena di Blogo : Rai2 - Freccero - Il ristorante degli chef e il favonio : E' entrato come il foehn o favonio come amano chiamarlo gli amici svizzeri, il vento impetuoso che viene dal Nord Europa e scende dalle montagne, fin verso le valli del Nord Italia, spazzando anche tutta la pianura padana durante l'inverno. Il "lui" di cui stiamo parlando è Carlo Freccero, che mercoledì scorso ha fatto la sua prima riunione a Rai2, chiamando a rapporto i dirigenti del secondo canale del servizio pubblico ...

I Retroscena di Blogo : GF torna in autunno - Canale 5 alla ricerca di un reality. Fattoria nella prossima stagione : Dopo un autunno in cui ha contribuito ad alzare la media di prima serata di Canale5, che è risultata piuttosto bassa, grazie anche al sacrificio di doversi sdoppiare nella serata del giovedì, penalizzando in qualche modo la propria struttura narrativa, il Grande fratello, che si appresta fra poco a celebrare la sua finale dell'edizione vip numero 3, sta per concedersi una pausa.Dopo il tour de force Grande fratello vip 2-Gf nip e Grande ...

I Retroscena di Blogo : Raffaella Carrà ed il nuovo programma per Rai3 : Torna, come anticipato da queste colonne, in televisione Raffaella Carrà e non ci riferiamo solo alle ospitate nei programmi di Fabio Fazio e Carlo Conti, rispettivamente il Che tempo che fa del 2 dicembre e un Natale d'oro Zecchino il 14 dicembre, ma in un programma tutto suo, stavolta dalle frequenze meno impegnative di Rai3. Raffaella Carrà torna in tv in primavera su Rai3 (Anteprima ...

I Retroscena di Blogo : Sanremo 2019 - un Festival da ridere con Virginia Raffaele e Claudio Bisio : Mentre si stanno scaldando i motori per la serata di Sanremo giovani in programma il prossimo mese di Dicembre, esattamente il 20 ed il 21 in prime time su Rai1 con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi ed i cui finalisti verranno annunciati stamane alle 10:30 su Rai Radio 2, parallelamente il team del direttore artistico di Sanremo 2019 sta lavorando al Festivalone di Febbraio.In particolare si parla in queste ultime ore di chi prenderà il posto di ...

I Retroscena di Blogo : Albano e Romina Power presto in Tv - intanto in concerto a Bolzano il 27 dicembre : Importanti progetti televisivi li vedranno impegnati nei prossimi mesi. Di chi parliamo? Ci riferiamo alla coppia canora più bella e più amata della musica italiana. Per Albano e Romina Power nei primi mesi del prossimo anno ci potrebbero essere nuovi impegni sul piccolo schermo italico per ora top secret ed in fase di progettazione. Qui su TvBlog vi daremo conto molto presto di cosa si tratta, ma intanto la coppia canora tanto amata ...

I Retroscena di Blogo : Nomine reti Rai - le scelte di De Santis a Rai1 - Freccero a Rai2 e Coletta a Rai3 : Martedì prossimo è stato convocato il CDA della televisione pubblica ed in molti presumono che nel corso di quella riunione verranno ratificate le Nomine delle reti della televisione di Stato, che nell'ultimo valzer andato in scena le scorse settimane sono slittate.Gli attuali inquilini delle tre reti della televisione pagata da tutti gli italiani, Teodoli, Fabiano e Coletta, avevano ricevuto il mandato da parte dell'amministratore ...

I Retroscena di Blogo : Pupa e secchione 2019 - Ventura solista e Sgarbi in giuria uniche certezze : Partiamo dalle certezze: la Pupa e il secchione si farà e verrà trasmessa nuovamente da Italia1, rete nativa di questo format, dal mese di marzo del prossimo anno, 2019. Già da queste colonne ne abbiamo abbondantemente parlato e ora ci torniamo su per darvi conto delle altre certezze che accompagnano la notizia di questo "ritorno" televisivo. I Retroscena di Blogo: La Pupa e il secchione, da ...

I Retroscena di Blogo : La scommessa ed il coraggio di Rai2 - prime serate con programmi diversi : C'era una volta la prima serata. Una prima serata che ospitava due produzioni, per poi lasciar spazio ad un veloce Tg, quindi partenza della seconda serata. Basti dire che programmi come Portobello di Enzo Tortora o Flash di Mike Bongiorno chiudevano alle 22, o poco oltre, per lasciar spazio ad un nuovo programma che poi a sua volta dava la linea ad una seconda serata, con il Tg della notte in onda fra la mezzanotte e la mezzanotte e ...

I Retroscena di Blogo : Isola dei famosi 2019 - Riccardo Fogli e Grecia Colmenares in corsa : Sono partiti i contatti, perchè non di provini si tratta, con i personaggi famosi (o presunti tali, ormai il confine è più labile di una membrana cellulare) che potrebbero fare parte del cast della prossima edizione dell'Isola dei famosi che verrà trasmessa da Canale 5 nella prima parte del 2019.Alla conduzione del programma d'intrattenimento è stata confermata Alessia Marcuzzi, mentre per quel che riguarda il ruolo di inviato sono in atto ...

Retroscena Blogo : Per la direzione di Sky Sport24 è corsa tra Luca Marchetti e Martina Maestri : Il possibile addio di Sarah Varetto a Sky Tg24 potrebbe scatenare un effetto domino che finirebbe col riguardare i cugini di Sky Sport24, con il direttore Giuseppe De Bellis pronto a fare il grande salto nel canale all-news.La notizia, riportata da Dagospia nei giorni scorsi, ha trovato conferme dalle parti di Rogoredo e starebbero già circolando i nomi per la successione di De Bellis. Nomi, sì, perché in corsa ci sono ben due ...

Retroscena Blogo : La Prova del cuoco - Andrea Lo Cicero fuori? : Dopo essere stato declassato da co-conduttore a inviato esterno, Andrea Lo Cicero sarebbe fuori da La Prova del cuoco. È questa l'indiscrezione che circola negli ambienti vicini al programma di Rai1 e che Blogo riporta in attesa di comunicazioni ufficiali.Se la voce fosse confermata si tratterebbe dell'ennesimo cambio in corsa per la trasmissione da questa stagione condotta da Elisa Isoardi. prosegui la letturaRetroscena Blogo: La Prova ...

Retroscena Blogo : Mai dire talk - anticipazioni sul nuovo programma della Gialappa's Band : Salvo nuovi rinvii, inizierà giovedì 29 novembre Mai dire talk, il nuovo programma della Gialappa's Band in onda su Italia 1 in prima serata. La trasmissione sarebbe dovuta partire già la scorsa primavera, ma a causa degli imminenti impegni del trio legati ai Mondiali di calcio, è stata posticipata. Un nuovo slittamento lo ha subito di recente, stavolta per 'colpa' della decisione di Mediaset di programmare al giovedì su Canale 5 le ...