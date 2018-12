I giovani calciatori in rampa di lancio | il fenomeno del centrocampo | l’uomo di

calcioweb.eu

: Calcio giovanile: domani tre giovani calciatori della Sanremese ad un provino con la Sampdoria - RivieraSportit : Calcio giovanile: domani tre giovani calciatori della Sanremese ad un provino con la Sampdoria - HellasVeronaFC : Terzo incontro Scuola calcio elite: in Sala Lucchi 'L'importanza dell'alimentazione nei giovani calciatori e calcia… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) E’ da poco andata in archivio la 14^ giornata del campionato di Serie A ma è già il momento di pensare al prossimo turno che regalerà un match che non ha bisogno di grandi presentazioni, quello tra Juventus ed Inter. La squadra di Massimiliano Allegri continua l’impressionate marcia scudetto, i bianconeri hanno sempre vinto in campionato, solo un pareggio nella gara davanti al pubblico amico contro il Genoa. Il Napoli non ha intenzione di mollare, la squadra di Ancelotti ha risposto conquistando un successo preziosissimo sul campo dell’Atalanta, i punti di distacco continuano ad essere 8. La giornata ha rilanciato le ambizioni del Milan, dopo il successo contro il Parma il club rossonero si è riaffacciato in zona Champions League e l’obiettivo è quello di mantenere la posizione fino al termine della stagione. Grande spettacolo anche per la zona salvezza e ...