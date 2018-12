Huawei sta sviluppando un sistema operativo proprietario | riuscirà la sfida a iOS e

Huawei sta sviluppando un sistema operativo proprietario - sfida a iOS e Andoid? : Il mercato mobile è molto competitivo ed affollato, per cui la domanda sorge spontanea, anche alla luce della fine fatta dai Windows Phone: c'è spazio per un terzo sistema operativo? Come riporta Techrepublic infatti il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei è al lavoro, da ormai ben 6 anni, ad un suo sistema operativo mobile proprietario, mettendo dunque l'azienda nell'eventuale posizione di un vero e proprio concorrente di Android ...

Render stampa ufficiosi e specifiche dal TENAA per Huawei Y7 Prime (2019) aka Enjoy 9 : Huawei Y7 Prime (2019) aka Huawei Enjoy 9 è sempre più vicino. Nuovi Render stampa ufficiosi e un elenco di specifiche per una scheda tecnica proveniente dal TENAA ormai abbastanza verosimile sono le ultime nuove sul nuovo entry level della casa cinese. L'articolo Render stampa ufficiosi e specifiche dal TENAA per Huawei Y7 Prime (2019) aka Enjoy 9 proviene da TuttoAndroid.

Stampa - BT eliminerà Huawei dalle reti 4G : ANSA - 05-12-2018 14:30 Contenuti sponsorizzati Leggi anche Australia: no a Huawei per il 5G Huawei: Australia? su 5G scelta politica Huawei punta al mercato Usa Com'è il Huawei Mate X, svelato lo ...

Festa grande per Huawei P10 Lite : allungo decisivo con B375 (patch novembre) : Si perfeziona ancora di più il buon Huawei P10 Lite, che non vuole saperne di mollare l'osso e riceve, in versione no brand, il secondo aggiornamento nel giro di pochi giorni. Se in questo articolo avevamo tirato le somme relativamente al pacchetto B373, adesso volgiamo lo sguardo oltre, al firmware B375, di recentissima distribuzione. Dopo aver fatto propria la tecnologia GPU Turbo con la release precedente di cui sopra, adesso è toccato ad un ...

Wind permette di acquistare Huawei P20 Lite a rate grazie alla promozione Telefono incluso per te : Se state pensando di acquistare un esemplare di Huawei P20 Lite, forse questo è il momento giusto. Wind ha appena deciso di aggiornare […] L'articolo Wind permette di acquistare Huawei P20 Lite a rate grazie alla promozione Telefono incluso per te proviene da TuttoAndroid.

Smartphone - la prossima moda è il display forato. Testa a testa Samsung-Huawei : (Foto: Twitter, Ice Universe) Se vogliamo considerare il notch come il presente e gli schermi completamente privi di bordi come il futuro, resta un passaggio intermedio che i produttori di Smartphone non hanno intenzione di trascurare pur di proporre costantemente qualcosa di nuovo ai propri clienti: gli schermi forati. display provvisti di un buchino decentrato per ospitare la fotocamera frontale, e nient’altro a occupare il lato ...

Wind e Tre regalano Huawei Band 3e acquistando Huawei P Smart : Come da titolo, per tutti i nuovi e attuali clienti di Wind e Tre è disponibile una nuova promozione che regala Huawei Band […] L'articolo Wind e Tre regalano Huawei Band 3e acquistando Huawei P Smart proviene da TuttoAndroid.

Il Governo Usa : non comprate Huawei. Ma i cinesi non ci stanno e rispondono : « Prodotti e soluzioni Huawei sono usati in oltre 170 Paesi di tutto il mondo, servono 46 dei primi 50 operatori mondiali,aziende di Fortune 500 e centinaia di milioni di consumatori. Ci scelgono ...

Gli Stati Uniti chiedono ai Paesi alleati di boicottare Huawei : boicottare i prodotti Huawei Technologies. Così, con una "straordinaria campagna di sensibilizzazione" nei confronti degli alleati stranieri, il governo degli Stati Uniti avrebbe avviato una sorta di sabotaggio per convincere i fornitori di servizi wireless e Internet a evitare le apparecchiature di telecomunicazione del colosso cinese. A rivelarlo, in queste ore, è stato il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier.Secondo l'articolo ...

Gli Stati Uniti hanno chiesto agli operatori telefonici di alcuni paesi alleati di non usare componenti dell’azienda cinese Huawei - dice il WSJ : Il Wall Street Journal, tra i più importanti e affidabili giornali al mondo, dice che il governo statunitense ha chiesto agli operatori telefonici di alcuni paesi alleati – tra cui Italia, Germania e Giappone – di non usare più componenti prodotti

Wall Street Journal - gli Usa contro Huawei : la richiesta ai Paesi alleati di non usare i loro dispositivi : Huawei è utilizzato in oltre 170 Paesi del mondo: «Serviamo 46 dei primi 50 operatori mondiali, aziende di Fortune 500 e centinaia di milioni di consumatori. Ci scelgono perché si fidano pienamente».

Il Wsj : gli Stati Uniti chiedono agli alleati (tra cui l’Italia) di non usare cellulari Huawei : La risposta del colosso cinese: «Sorpresi dai comportamenti del governo americano, vanno oltre la loro giurisdizione»

Google e Huawei pronti a collaborare nuovamente : Google sta testando Fuchsia su Honor Play : Gli anni passano ma Google continua a regalare sorprese riservate a tutti i consumatori: la società sta lavorano, già da un po’ di […] L'articolo Google e Huawei pronti a collaborare nuovamente: Google sta testando Fuchsia su Honor Play proviene da TuttoAndroid.

Festa per tantissimi Huawei e Honor : dal 22 novembre beta EMUI 9.0 per modelli meno recenti : Non sarà un Black Friday 2018 nel vero senso della parola, visto che non parliamo di offerte, ma c'è ugualmente aria di Festa oggi 22 novembre per tantissimi utenti in possesso di uno smartphone Huawei o Honor. A differenza di quanto vi abbiamo riportato fino a questo momento, la notizia di oggi la dobbiamo ritenere valida per smartphone non di ultimo grido, in riferimento all'avvio del programma beta che a breve consentirà a tutti di testare ...