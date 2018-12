Honda HR-V - Una settimana con la 1 5 i-VTEC Cvt Elegance Navi Adas Day 3 - VIDEO

MotoGP - Giacomo Agostini : “Nel 2019 prevedo una guerra in Honda tra Marquez e Lorenzo” : Giacomo Agostini, noto ex pilota italiano, che in carriera ha vinto 15 titoli del Motomondiale, rivela al sito spagnolo marca.com che l’iberico Marc Marquez in futuro potrà superare tale primato. Il pilota della Honda stabilirebbe un record difficilmente battibile, dato che all’epoca di Agostini si poteva correre in più classi. Per Agostini inoltre nella prossima stagione, con il passaggio alla Honda di Lorenzo potrà aprirsi una vera ...