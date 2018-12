Honda CR-V Hybrid | il crossover giapponese dice addio al diesel FOTO

sportfair

: Com'è e come va la nuova #HondaCRVHybrid? Noi l'abbiamo provata in anteprima e vi diciamo come va -->… - auto_app : Com'è e come va la nuova #HondaCRVHybrid? Noi l'abbiamo provata in anteprima e vi diciamo come va -->… - zazoomblog : Honda Cr-V Hybrid: ecco comè come va e quanto costa - #Honda #Hybrid: #quanto #costa -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) La Casaoffre in Europa il suo primo SUV dotato di trazione ibrida intelligente Dall’introduzione del primo modello nel 1995,CR-V si è costantemente migliorato di generazione in generazione. L’ultima versione è stata sviluppata per superare le aspettative dei clienti, con caratteristiche uniche notevolmente migliorate. Il nuovo CR-V vanta una gamma di tecnologie ancora più sofisticate e una qualità complessiva superiore.Il sistema ibrido si avvale della tecnologia i-MMD (intelligent Multi Mode Drive), che unisce due motori elettrici, un motore a benzina a ciclo Atkinson, una batteria agli ioni di litio e una trasmissione a rapporto fisso per offrire elevati livelli di reattività ed efficienza. Disponibile nelle versioni FWD e AWD. La potenza espressa è 184 CV e la coppia 315 Nm, valori che consentono di ottenere uno scatto da 0 a100 km7h in soli 9,3 secondi ...