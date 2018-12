Hockey pista | Serie A1 2018-2019 | clamoroso ko per Follonica | Lodi solitaria in vetta

Hockey pista - Serie A1 2018-2019 : appena due gare giocate il sabato - vince solo Breganze : La nona giornata della Serie A1 di Hockey pista si apre con gli anticipi del sabato, appena due per via degli impegni europei di molte squadre, che lasciano però molti gol e tanto spettacolo. Iniziamo il nostro mini-recap dal pirotecnico pareggio per 3-3 tra Vercelli e Sandrigo, con gli ospiti capaci di portarsi in vantaggio per 3-0 con le reti di Claudio Lopes, Paolo Chemello ed Alberto Pozzato, facendosi però rimontare dalla doppietta di David ...

Hockey pista - Serie A1 2018/2019 : Lodi e Follonica in trasferta nella nona giornata - Forte dei Marmi ospita Bassano : nona giornata di gare per la Serie A1 di Hockey su pista, che vedrà tra sabato e martedì in campo le due capoliste della classifica, ovvero Lodi e Follonica, impegnate in trasferta rispettivamente a Trissino e Sarzana, per due impegni che nascondono molte insidie nascoste. Resterà in casa il Forte dei Marmi, che al PalaForte ospiterà il modesto Bassano, mentre si profila molto interessante il derby tra Viareggio e Valdagno, con Massimo Tataranni ...

Hockey pista - i migliori italiani dell’ottava giornata di A1. Lodi straripante - il cuore di Marco Pagnini salva Follonica : La sesta giornata della Serie A1 maschile di Hockey su pista ci ha lasciato Lodi e Follonica vincenti e ancora al comando solitario della classifica, con ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3 – Diego Nicoletti (Trissino): la lotta per non retrocedere è serrata, e Trissino è una di quelle formazioni che deve cercare di rimanere a tutti i costi nella ...

Hockey pista - Serie A1 2018/2019 : ancora corsa a due - ma che fatica per Follonica : Ottavo capitolo della Serie A1 di Hockey su pista 2018/19 che non muta la situazione al comando della classifica, con Lodi e Follonica capaci di guardare tutti dall’alto, conquistando il bottino pieno. Iniziamo il nostro recap proprio dai giallo-rossi, campioni in carica, che regolano 8-2 la Ubroker Scandiano, grazie alle triplette di Alessandro Verona e Andrea Malagoli, mentre i toscani passano tre volte in svantaggio, regolando poi ...

Hockey pista - Serie A1 2018-2019 : Lodi cerca riscatto contro Scandiano - Follonica ospita Vercelli : Nuovo capitolo nella stagione della Serie A1 di Hockey pista, che vedrà il suo ottavo turno tra sabato e domenica, in cui vivremo l’ennesimo duello a distanza tra Lodi e Follonica, attualmente in testa alla classifica a pari punti. Iniziamo parlando proprio dei giallo-rossi, campioni in carica, che sabato 24 alle 20:45 ospiteranno la Ubroker Scandiano, a caccia di una vittoria che manca da ormai due turni, mentre i toscani saranno di scena ...

Hockey pista - Serie A1 2018-2019 : due squadre al comando - Forte dei Marmi ferma Lodi : E’ corsa a due nella Serie A1 di Hockey su pista, che dopo la settimana giornata vede al comando Lodi e Follonica, con i lombardi che pareggiano 2-2 a Forte dei Marmi, mentre i grossetani piegano 7-6 il Lanaro Breganze, grazie alla rete a 17” dalla fine di Marco Pagnini, match winner della contesa. Goleada invece per la Carispezia Sarzana, che sconfigge 13-7 il Sandrigo in quello che è sicuramente il confronto più divertente della ...

Hockey pista - Serie A1 2018-2019 : oggi quattro gare della settima giornata. Monza-Bassano in diretta sulla web tv di OA Sport : Si giocheranno oggi quattro gare della settima giornata della Serie A1 di Hockey su pista: dopo i due anticipi del sabato che hanno visto le vittorie per 7-4 di Scandiano contro il Thiene e per 4-2 di Vercelli contro il Viareggio, la tornata si completerà domani con il posticipo tra Valdagno e Trissino. In programma Breganze-Follonica, Sarzana-Sandrigo, Forte dei Marmi-Lodi e Monza-Bassano. Proprio quest’ultimo match verrà trasmesso in ...

Hockey pista - Serie A1 2018-2019 : Vercelli sconfigge Viareggio - pioggia di gol tra Scandiano e Thiene : Settima giornata di gare per la Serie A1 di Hockey pista, aperta da due anticipi del sabato, con le restanti sfide che si svolgeranno invece martedì 20 novembre. Iniziamo allora il nostro mini-recap dal pirotecnico 7-4 della Ubroker Scandiano sul Thiene fanalino di cosa, in una gara condizionata dalle triplette di Martin Montivero per gli emiliani, e di Davide Piroli per i veneti. Una sfida tuttavia mai in discussione per Alessandro Franchi e ...

Hockey pista - i migliori italiani della sesta giornata di A1. Immortale Massimo Tataranni : La sesta giornata della Serie A1 maschile di Hockey su pista ci ha lasciato una Lodi bloccata sul pari dal Follonica, ma ancora al comando solitario della classifica, con ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-5. 3 – Alessandro Franchi (Scandiano): se c’è una squadra che punta a sorprendere quella è sicuramente lo Scandiano, ed il suo capitano ne è ...

Hockey pista - Serie A1 2018-19 : Lodi pareggia - ma resta in testa alla classifica dopo la sesta giornata : sesta giornata di gare per la Serie A1 di Hockey su pista, che ha proposto subito il big match tra Lodi e Follonica, ormai un classico del campionato del Bel Paese. 3-3 il risultato finale, con la doppietta di Alessandro Verona che non è bastata ai lombardi per vincere la sfida, ma lo è stata invece per conservare la vetta della classifica, nonostante la tripletta di Marti Casas nel match tra Forte dei Marmi e Breganze, vinto 5-2 dai ...

Hockey pista - Serie A1 maschile : i migliori italiani della quinta giornata : La quinta giornata della Serie A1 maschile di Hockey su pista ci ha lasciato molte emozioni e una capolista solitaria, ovvero i campioni in carica del Lodi (clicca qui per la cronaca), ma ha visto anche ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-5. 3 – Massimo Tataranni (Valdagno): semplicemente eterno. A 40 anni suonati l’attaccante lucano è ...

Hockey pista - Serie A1 maschile : Lodi sola al comando - pareggia Follonica : Quinta giornata di gare per la Serie A1 maschile di Hockey su pista, che vede al comando i campioni in carica del Lodi, capaci di sconfiggere 5-3 la Carispezia Sarzana, nel big match di giornata, con il Follonica che fatica più del previsto in casa contro Trissino, pareggiando per 2-2. Tutto facile per Viareggio, che piega 7-2 Thiene grazie alla tripletta di Renato Da Silva, con il Lanaro Breganze che sconfigge 5-4 la Ubroker Scandiano, mai doma ...

Hockey pista - Serie A1 2018/19 : al Sarzana il big match di giornata - in tre in vetta alla calssifica : Quarta giornata di gare per la Serie A1 di Hockey su pista maschile, che dopo lo spezzatino del turno precedente vive tutte e sette le partite disputarsi in questo sabato. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati. Iniziamo dal 5-3 del Lanaro Breganze sul Valdagno, condita dalla tripletta di Eloi Mitjans, mentre in testa alla classifica troviamo Amatori Lodi (5-2 al Vercelli), Impredil Follonica, che avanti 0-3 si fa ...

Hockey pista - Serie A1 maschile : si completa la terza giornata - pari tra Valdagno e Lodi : Dopo gli anticipi del sabato (clicca qui per saperne di più), si completa la terza giornata della Serie A1 di Hockey su pista, con altre gare disputate nelle giornate di ieri ed oggi. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio quanto accaduto. Iniziamo dal 4-3 dello Carispezia Sarzana contro la Ubroker Scandiano. Una sfida sempre controllata dai liguri, che sono passati in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Danilo Rampulla e Matteo Pistelli, con ...