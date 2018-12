raisport.rai

: RDT NEWS - Notizie Locali FVG Calcio: Atalanta, Hateboer, a Udine per vincere 'Sfatare tabù, ma non possiamo pren… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Calcio: Atalanta, Hateboer, a Udine per vincere 'Sfatare tabù, ma non possiamo pren… - Bergamonews : Hateboer non si vuole fermare: 'Sto bene, voglio migliorare ancora. Dobbiamo vincere a Udine, siamo a soli 3 punti… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Atalanta: Hateboer, a Udine per vincere 'Sfatare tabù, ma non possiamo prendere gol dopo un minuto' -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) 'Al'Atalanta da quando ci sono io non ha mai vinto, è ora di sfatare il tabù'. Hanspromette il bottino pieno per domenica, dopo due battute d'arresto dei nerazzurri a Empoli e in casa ...