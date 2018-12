Guardiola | ' City fuori dalla Champions? Serve chiarezza'

City - Guardiola 'spero presto chiarezza' : ANSA, - ROMA, 5 DIC - "Se la UEFA dovesse decidere qualcosa, il club farà una dichiarazione: mi piacerebbe fosse così perché sapremo esattamente di cosa si tratta e tutte queste voci saranno finite": ...

«Se la UEFA dovesse decidere qualcosa, il club farà una dichiarazione: mi piacerebbe fosse così perché sapremo di cosa si tratta», ha detto Pep Guardiola.

Manchester City - tris al Bournemouth : Guardiola allunga in vetta : Vince ancora il Manchester City : a cadere, nella 14a giornata di Premier League, è il Bournemouth , piegato per 3-1. A Bernardo Silva, 16', risponde Wilson, 44',, poi Sterling, 57', e Gundogan, 80', ...

Manchester City - Guardiola : 'In futuro mi vedo sulla panchina di una Nazionale - avrei più tempo per il golf' : ... tra le quali non poteva mancare lo sport. Nel corso della discussione, è stato chiesto a Guardiola quali fossero i traguardi che non aveva ancora raggiunto e ai quali il 47enne catalano aspira. L'...

City-United - Guardiola mai contento : vince il derby ma sbotta con Sterling : Il successo nel derby di Manchester , 3-1 allo United di José Mourinho, , il primo posto solitario in Premier League a quota 32 punti , +2 sul Liverpool, , ma a 'macchiare' quella che sarebbe potuta ...

Premier League - City-United 3-1 : Aguero come Charlton - Guardiola si prende il derby : Con gli occhi del mondo addosso, inclusi quelli più che mai interessati di Liverpool e Chelsea, il Manchester City manda un messaggio forte e chiaro alle concorrenti. Le chiavi della città sono ancora saldamente nelle ...

Premier League - il derby di Manchester è del City : Guardiola ferma la corsa di Mourinho : Si è concluso il derby di Manchester valido per la giornata di Premier League, il City ha superato lo United, il tecnico Guardiola ha vinto il duello con Mourinho e conquistata la vetta della classifica. Vantaggio dei padroni di casa con David Silva, ad inizio del secondo tempo il raddoppio da parte di Aguero. Il Manchester United accorcia le distanze con Martial su calcio di rigore, nel finale Gundogan chiude definitivamente i conti, ...

Manchester City - Guardiola risponde con una battuta a Dani Alves : “Io preferisco il sesso” : Divertente siparietto nel corso della conferenza stampa di Pep Guardiola, che ha presentato il derby di domenica contro il Manchester United. Al tecnico catalano del Manchester City sono state riportate le parole di un suo ex giocatore, Dani Alves, secondo il quale “essere allenato da da Pep Guardiola è meglio del sesso“. Pronta la replica sorridente del manager del City: “Io preferisco il sesso“. SCARICA GRATIS ...

Manchester City - Guardiola : “Scandalo Football Leaks? Mi fido del club” : C’è il derby, c’è la sfida con lo United, in casa Manchester City però è un altro il tema che tiene banco. Da giorni si parla delle rivelazioni di Football Leaks, del trattamento di favore che gli inglesi avrebbero ricevuto dalla Uefa per le violazioni del fair-play finanziario, ma Pep Guardiola non vuole lasciarsi trascinare nelle polemiche. “Se la gente vuole minare quello che abbiamo fatto, nessun problema. Io ho ...

Manchester City - Guardiola si prepara al derby con lo United : “per noi è sempre difficile batterli” : L’allenatore catalano ha parlato in conferenza in vista del derby con lo United, sottolineando come sarà una partita complicata da vincere “Il derby significa molto per i tifosi, giocare contro il Manchester United è sempre speciale, anche se siamo a novembre. Forse la partita di ritorno sarà più importante, noi ora siamo in un buon momento, così come loro. Se riesci a vincere a Torino, vuol dire che sei forte. Ho visto una ...

Guardiola - era al Bayern - firmò col City : ANSA, - ROMA, 7 NOV - Il Manchester City ha assunto Pep Guardiola a ottobre 2015, quando ancora era sotto contratto col Bayern Monaco. Lo scrive 'Der Spiegel, che rivela le carte di Football Leaks, ...

Il Manchester City schianta il Southampton (6-1) - Guardiola solo in vetta alla Premier League : Partita dominata Il Manchester City lancia un segnale inequivocabile alla Premier League, e sembra non risentire delle indiscrezioni di Football Leaks 2.0. Il 6-1 con cui gli uomini di Guardiola hanno steso il Southampton è un risultato eloquente, e il fatto che sia la vittoria numero 9 in 11 partite stagionali dice tutto sulla forza dei campioni in carica, ormai arrivati a livelli assoluti per qualità di gioco in entrambe le fasi. Non a caso, ...

Manchester City da record : 12 goleade da quando c'è Guardiola in panchina : Sei gol al Southampton per staccare il Liverpool in classifica, l'ennesima partita facendo il pieno di gol. Il Manchester City e i suoi tifosi ci sono ormai abituati: da quando su quella panchina ...

Coppa di Lega inglese - Manchester City-Fulham 2-0. Guardiola scopre il giovane Diaz : Manchester City-Fulham 2-0 18' e 65' Diaz E adesso segniamoci anche questo nome: Brahim Diaz, spagnolo classe '99, solo l'ultimo dei campioncini inventati da Guardiola. Come se al City non ce ne ...