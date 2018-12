Guardate questa pianta | scoprite che è realizzata con l' Unreal Engine e rimanete a bocca

eurogamer

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Innews non trattiamo necessariamente di videogiochi ma di grandissimi traguardi a livello tecnologico e di risultati francamente sbalorditivi nel campo del fotorealismo.Grazie alla segnalazione di Rock Paper Shotgun possiamo parlarvi del lavoro dell'artista Guilherme Rabello e distraordinaria edera che potete ammirare nel video qui sotto. Cos'ha di straordinario? Beh, non è reale.Non è reale, non esiste, se non all'interno di una versione virtuale della Villa Alto realmente presente in quel di Helsinki. Non esiste se non all'interno di un progetto VR che fa parte dell'iniziativa Virtual Helsinki. Ma come è possibile raggiungere un livello di fotorealismo così incredibile?Read more…