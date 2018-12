Gruppo FS insieme ad Action Aid contro la povertà educativa : ... con responsabilità, le realtà del business, dell'inclusione sociale e dell'economia circolare" . " Contrastare la povertà educativa è una sfida cruciale per il futuro del Paese. Il progetto ...

Gruppo FS : in vendita il lotto C1 della stazione Tiburtina. Insieme a Roma Capitale - verso uno sviluppo ad alta velocità : Si è svolto oggi, nella lounge FS all'ultimo piano della stazione Tiburtina, il "Roadshow" organizzato dal Gruppo FS , Ferrovie dello Stato, per lanciare la gara , curata da FS Sistemi Urbani per ...

Turismo : Regione Veneto e Gruppo Save insieme alla fiera di Shanghai (4) : (AdnKronos) - Per il Presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi, “l'aeroporto di Venezia è pronto ad ospitare un volo diretto dalla Cina e a diventare un punto di ingresso per i circa 800.000 viaggiatori cinesi che ogni anno visitano la Regione Veneto. Il Marco Polo e alcune compagnie aeree cinesi so

Turismo : Regione Veneto e Gruppo Save insieme alla fiera di Shanghai (3) : (AdnKronos) - “Se il Veneto è la Regione leader in Italia per numero di arrivi di visitatori cinesi – ha sottolineato l’assessore Caner – non lo è per le presenze e ciò dipende sicuramente dall’assenza di un collegamento aereo diretto. Che Venezia eserciti una fortissima attrazione anche sui mercati

Turismo : Regione Veneto e Gruppo Save insieme alla fiera di Shanghai (2) : (AdnKronos) - Nel corso della presentazione odierna organizzata da Welcome Chinese per un folto pubblico di operatori turistici, l’Assessore Federico Caner e il Presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi, hanno sensibilizzato il mercato affinché il Governo cinese sblocchi i diritti di traffico, così

Turismo : Regione Veneto e Gruppo Save insieme alla fiera di Shanghai : Venezia, 16 nov. (AdnKronos) - La Regione Veneto e il Gruppo Save, che gestisce il Polo aeroportuale del Nord Est comprensivo degli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia, partecipano congiuntamente al China International Travel Mart di Shanghai, la fiera di viaggi e Turismo più prestigiosa

Novamont e Gruppo Cap insieme per la ricerca : Progetti innovativi di economia circolare con l'obiettivo di rigenerare le risorse, riportare il carbonio organico di qualità nel suolo, garantire la qualità delle acque e ottenere da queste operazioni nuovi prodotti a ...

Novamont e Gruppo Cap insieme per la ricerca : Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Progetti innovativi di economia circolare con l'obiettivo di rigenerare le risorse, riportare il carbonio organico di qualità nel suolo, garantire la qualità delle acque e ottenere da queste operazioni nuovi prodotti a valore aggiunto. Questi i temi al centro dell’accordo

Novamont e Gruppo Cap insieme per la ricerca : Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Progetti innovativi di economia circolare con l'obiettivo di rigenerare le risorse, riportare il carbonio organico di qualità nel suolo, garantire la qualità delle acque e ottenere da queste operazioni nuovi prodotti a valore aggiunto. Questi i temi al centro dell’accordo

Sta per nascere il Gruppo Lega a Palazzo Carafa : c'è anche Guerrieri - che difende Marti insieme ai deputati leghisti. Mazzotta attacca : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Sanità : nasce l’InterGruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro” : La politica in campo per la lotta contro il cancro. Si è ricostituito l’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro”, che nasce dall’accordo fra le 21 associazioni di pazienti oncologici del progetto ‘La salute un bene da difendere, un diritto da promuovere’ e le forze politiche candidate alle elezioni legislative del 4 marzo scorso. All’incontro, a Roma, erano presenti, tra gli altri, Annamaria Mancuso, presidente di ...