Grazie a Di Maio e al suo decreto 53 mila persone senza lavoro da gennaio

Grazie Salvini! Grazie Di Maio! Per merito vostro la vera politica sta per tornare : Da mesi sto alla finestra a pensare, rifiutando inviti sia in tv sia a scrivere sui giornali. Le mie esternazioni sono state parche, tanto che qualcuno mi ha accusato di “afonia” nei confronti di un governo che, pro quota, ho appoggiato. Ho votato, infatti, due volte il M5s: una volta nella passata legislatura alla Camera e il 4 marzo 2018 alla Camera e al Senato. Mi sento, quindi, responsabile degli sviluppi, per quanto mi concerne. ...