Grande Fratello Vip | Fariba Tehrani furiosa contro gli autori del reality | Mi hanno

Grande Fratello VIP 2018/ Video - Silvia Provvedi intercede per Stefano Sala : 'Dasha - perdonalo! Non voleva' - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018, chi sarà il finalista? Walter Nudo resta il favorito. Silvia Provvedi supera Francesco Monte nei pronostici.

Grande Fratello Vip 2018 - Fariba Tehrani : aggredita in strada la madre di Giulia Salemi : “Fariba Tehrani è stata aggredita per strada da 3 ragazzi, che le hanno detto ‘Strega meriti di morire'”. È la rivelazione di Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, che ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque nella puntata in onda martedì 4 dicembre anticipa lo scoop riguardante la mamma di Giulia Salemi. La donna, secondo il racconto del giornalista, sarebbe stata presa di mira per il polverone sollevatosi in ...

Grande Fratello Vip - lo sfogo disperato di Lory Del Santo dopo l'eliminazione : 'Roba da non credere' : l'eliminazione di Lory Del Santo dal Grande Fratello Vip ha sconvolto i fan della regista e showgirl. Nessuno aveva previsto un risultato del genere, visto che contro la De Santo era stata ...

Grande Fratello Vip 3 : il daytime del 5 dicembre 2018 in diretta : Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno è possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.

Lory Del Santo critica l’eliminazione dal Grande Fratello Vip : GF Vip: Lory Del Santo incredula per essere stata eliminata Lunedì scorso Lory Del Santo è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. Un’eliminazione, che ha lasciato tutti di stucco perchè decisamente inaspettata visto che la maggior parte dei telespettatori del reality show vip condotto da Ilary Blasi hanno sempre pensato potesse essere la candidata numero uno alla vittoria. E proprio in queste ultime ore una fan ha voluto scriverle su ...

Daniele Bossari fa una drammatica confessione sul Grande Fratello Vip : Daniele Bossari un anno dopo il GF Vip: “Trovavo conforto nella bottiglia” Ha rotto il silenzio un anno dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip Daniele Bossari, raccontandosi in un’intervista pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiùTv, prima del debutto del suo Chi ha paura del buio? Un’intervista con la quale Daniele Bossari ha fatto una triste confessione sul GF Vip, svelando che il reality lo ha letteralmente ...

Ilary Blasi stanca del Grande Fratello : al suo posto potrebbe arrivare Barbara D'Urso : Ilary Blasi lascia il Grande Fratello? È questa la domanda che si stanno facendo i fan del reality da qualche ora: stando a quello che si legge sul web nelle ultime ore, la moglie di Francesco Totti in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni avrebbe affermato di essere stanca di guidare un format complesso come il GF, perciò si dice che Mediaset sia già alla ricerca di un'eventuale sua sostituta. La principale candidata alla conduzione del ...

Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte sereno senza Giulia Salemi : Francesco Monte pensa al percorso con Giulia Salemi al GF Vip 3 La pace sembra regnare sovrana al Grande Fratello Vip 3. A pochi giorni dalla finale del reality, che andrà in onda lunedì prossimo in prima serata su Canale5, i concorrenti sono decisamente sereni e iniziano a pensare alla vita fuori dal programma. Nonostante l’uscita di Giulia Salemi dal GF Vip 3, Francesco Monte è sereno. Il tronista ha ammesso di sentire la mancanza ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi fidanzata : "Lo bacerò tra pochi giorni" (video) : Silvia Provvedi, rifugiatasi, nelle scorse ore, in giardino, con Francesco Monte, confessa un desiderio inedito per il futuro imminente. La giovane cantante, già vincitrice di qualche 'Isola dei Famosi' fa, è ansiosa, e non vede l’ora di riabbracciare il suo Malefix, il misterioso fidanzato che, da qualche tempo, ha preso il posto nel suo cuore, di Fabrizio Corona: “Finalmente lunedì bacerò qualcuno, chissà se mi ricorderò come si fa”.prosegui ...

Grande Fratello Vip 2018 - Stefano Sala : "Con Dasha è finita" (video)

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi sarebbe stanca : nuova conduttrice per il 2019 : Ilary Blasi lascia il Grande Fratello Vip? Al suo posto potrebbe arrivare Barbara d’Urso Il Grande Fratello Vip 2018 deve ancora finire che già si pensa all’edizione del 2019. Edizione che, stando alle recenti indiscrezioni, potrebbe subire un radicale cambiamento. A partire dalla conduttrice: potrebbe non esserci più Ilary Blasi. Secondo quanto scrive Tv Blog, […] L'articolo Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sarebbe stanca: ...

Grande Fratello Vip 2018 : Elia Fongaro coinvolto da Jane Alexander secondo Martina Hamdy : Martina Hamdy, eliminata la scorsa settimana dal Grande Fratello Vip 2018, è stata la protagonista dello spazio, Ultime dalla casa su Mediaset Extra (Qui, il video). L'ex gieffina ha analizzato minuziosamente le coppie di questa edizione puntando l'attenzione su Elia Fongaro e Jane Alexander, a cui è legata da una Grande amicizia: So che si stanno frequentando in pace, sono molto felici di questo. Io non pensavo, ti dico la verità, le ho ...

