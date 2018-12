Grande Fratello Vip 3 | Francesco Monte sereno senza Giulia Salemi

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi fidanzata : "Lo bacerò tra pochi giorni" (video) : Silvia Provvedi, rifugiatasi, nelle scorse ore, in giardino, con Francesco Monte, confessa un desiderio inedito per il futuro imminente. La giovane cantante, già vincitrice di qualche 'Isola dei Famosi' fa, è ansiosa, e non vede l’ora di riabbracciare il suo Malefix, il misterioso fidanzato che, da qualche tempo, ha preso il posto nel suo cuore, di Fabrizio Corona: “Finalmente lunedì bacerò qualcuno, chissà se mi ricorderò come si fa”.prosegui ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi sarebbe stanca : nuova conduttrice per il 2019 : Ilary Blasi lascia il Grande Fratello Vip? Al suo posto potrebbe arrivare Barbara d’Urso Il Grande Fratello Vip 2018 deve ancora finire che già si pensa all’edizione del 2019. Edizione che, stando alle recenti indiscrezioni, potrebbe subire un radicale cambiamento. A partire dalla conduttrice: potrebbe non esserci più Ilary Blasi. Secondo quanto scrive Tv Blog, […] L'articolo Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sarebbe stanca: ...

Grande Fratello Vip 2018 : Elia Fongaro coinvolto da Jane Alexander secondo Martina Hamdy : Martina Hamdy, eliminata la scorsa settimana dal Grande Fratello Vip 2018, è stata la protagonista dello spazio, Ultime dalla casa su Mediaset Extra (Qui, il video). L'ex gieffina ha analizzato minuziosamente le coppie di questa edizione puntando l'attenzione su Elia Fongaro e Jane Alexander, a cui è legata da una Grande amicizia: So che si stanno frequentando in pace, sono molto felici di questo. Io non pensavo, ti dico la verità, le ho ...

Grande Fratello Vip : Martina Hamdy annuncia una convivenza tra Jane Alexander ed Elia Fongaro?! Leggi le sue parole : Non avrei mai immaginato che sarei tornato a parlare di Martina Hamdy su questo blog dopo aver pubblicato l’articolo in cui ho elencato le cose per cui sarà ricordata al Grande Fratello Vip, eppure... L'articolo Grande Fratello Vip: Martina Hamdy annuncia una convivenza tra Jane Alexander ed Elia Fongaro?! Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi : la madre Fariba contro il Grande Fratello Vip a Mattino 5 : Giulia Salemi, Fariba Tehrani: le pesanti accuse al Grande Fratello Vip Federica Panicucci ha ospitato a Mattino Cinque Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi, per provare a raccontare quanto successo durante la sua entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. La Tehrani ha specificato che, dopo questa ospitata in televisione, non parlerà mai più della figlia e che da adesso in poi dovrà essere lei a difendersi nei programmi e sui giornali. La ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi : "tra 4 giorni bacio qualcuno" - Malefix è avvisato - : ... dunque, riusciranno a separarsi o il loro rapporto raggiungerà un grado più alto? Stella Dibenedetto, ilsussidiario.net

Silvia Provvedi innamorata? La confessione al Grande Fratello Vip : Silvia Provvedi pensa al fidanzato Malefix al GF Vip e lancia un messaggio Silvia Provvedi ha iniziato ad avere una strana luce negli occhi. A quattro giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 3, la cantante si è finalmente sbottonata sulla sua vita sentimentale attuale, sbilanciandosi. La mora delle Donatella, sempre molto riservata in questi due mesi, ha fatto qualche allusione a Fabrizio Corona, evitando in più occasioni di esplicitare il ...

Grande Fratello Vip 2018/ Video - Silvia Provvedi : 'tra 4 giorni bacio qualcuno' - Malefix è avvisato - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, chi sarà il finalista? Walter Nudo resta il favorito. Silvia Provvedi supera Francesco Monte nei pronostici.

Grande Fratello Vip - Fariba insultata per strada : 'Strega - meriti di morire' : Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è oggetto di molte discussioni e polemiche all'interno dei salotti televisivi. Una settimana fa, infatti, la donna ha praticato un finto rito magico per propiziare l'unione tra la figlia e Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez. Le critiche nei confronti della donna non sono mancate, persino la figlia la accusa di essere una madre troppo invadente e durante la ...

ELENA MORALI ATTACCA GIULIA SALEMI / 'Se non fosse stato per Francesco Monte al Grande Fratello Vip...' - IlSussidiario.net : ELENA MORALI ATTACCA ancora GIULIA SALEMI e la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip: se non fosse stato per Francesco Monte...

Grande Fratello Vip 3 : il daytime del 5 dicembre 2018 in diretta dalle ore 16 : 10 : Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno è possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3: il daytime del 5 dicembre 2018 in diretta dalle ore 16:10 pubblicato su ...

Grande Fratello Vip 2018/ Walter Nudo in pole per la vittoria : Silvia Provvedi in vantaggio su Monte - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, chi sarà il finalista? Walter Nudo resta il favorito. Silvia Provvedi supera Francesco Monte nei pronostici.

Grande Fratello Vip 3 : Francesca Cipriani e Lisa Fusco contro la moglie di Walter Nudo : Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, il programma di infotainment condotto da Barbara d'Urso, l'ex gieffina Francesca Cipriani ha parlato di un episodio in cui è coinvolta e riguardante anche Cèline, la moglie di Walter Nudo (quest'ultimo è attualmente recluso nella casa del Grande Fratello Vip 3): Io sono sempre solidale con le donne, non mi metto mai contro le donne. Per questo mi è dispiaciuto vedere che la moglie di ...