Google testa le consegne con i droni in Europa | si parte in primavera dalla Finlandia

Google News 5.7 testa limitazioni per il download in background e si prepara ai Grammy Awards : Google News si aggiorna alla versione 5.7 con alcune novità che arriveranno con i prossimi aggiornamenti, tra cui una collaborazione con i Grammy Awards. L'articolo Google News 5.7 testa limitazioni per il download in background e si prepara ai Grammy Awards proviene da TuttoAndroid.

Google - la protesta contro il progetto Dragonfly per la Cina scoppia su Twitter : Tantissimi dipendenti di Google si sono uniti creando un profilo Twitter per manifestare il proprio dissenso contro il progetto Dragonfly, che prevede la creazione di un motore di ricerca per la Cina. Lo scopo del profilo è far si che Google abbandoni questo progetto che va nettamente contro la libertà di stampa ed espressione, visto che sarebbe soggetto alla censura di Pechino. Una retromarcia rispetto ai valori di cui il motore di ricerca si è ...

Amazon vs Alibaba - Google vs Baidu : testa a testa tra i giganti del web di Usa e Cina : Cina-Stati Uniti (Getty Images) Le società di software e web sono ormai un vero e proprio tesoro. Le multinazionali come Amazon, Alphabet (la holding dietro Google), Microsoft, Facebook e tutte le altre compagnie del comparto tecnologico che si occupano di servizi online e di sviluppo software hanno visto raddoppiare dal 2013 i loro ricavi. Lo certifica uno studio di R&S Mediobanca eseguito su 21 dei colossi del settore, e i dati degli ...

I dipendenti di Google protestano contro Dragonfly : Che si trattava di un progetto 'estremamente importante', decisivo per 'il prossimo miliardo di utenti' di Google e mirato a conquistare 'il mercato più interessante al mondo'. La tabella di marcia ...

Google e Huawei pronti a collaborare nuovamente : Google sta testando Fuchsia su Honor Play : Gli anni passano ma Google continua a regalare sorprese riservate a tutti i consumatori: la società sta lavorano, già da un po’ di […] L'articolo Google e Huawei pronti a collaborare nuovamente: Google sta testando Fuchsia su Honor Play proviene da TuttoAndroid.

I dipendenti di Google in tutto il mondo protestano : casi di molestie gestiti male : In 20 uffici nel mondo i lavoratori sono scesi in strada alle 11.10 del mattino di ogni località per protestare contro la cultura aziendale che promuoverebbe e proteggerebbe i molestatori sessuali

Google - l’accusa del Nyt : “Al dirigente accusato di molestie sessuali 90 milioni di buonuscita”. Protesta dei dipendenti : Il caso #MeToo ha travolto anche Google. Sono stati migliaia i lavoratori del colosso del web sparsi in tutto il mondo che il primo novembre hanno Protestato, lasciando le loro scrivanie alle 11.10 e scendendo in piazza. A scatenare la sommossa i fatti rivelati una settimana fa dal New York Times. Secondo il quotidiano americano l’azienda avrebbe coperto un alto dirigente accusato di molestie, chiedendogli di dimettersi ma assicurandogli ...

Il Metoo a Google : protesta globale : New York, Tokyo, Mumbai, Gerusalemme, Londra, Dublino, Berlino. Ore 11. Migliaia di dipendenti Google, in circa 24 sedi sparse per il mondo, abbandonano le proprie scrivanie e aderiscono al Walkout For Real Change, Fuori per un cambiamento reale,. È l'ultimo capitolo del #Metoo, la campagna antimolestie esplosa con lo scandalo ...

Google - protesta dei dipendenti contro il sessismo : I dipendenti di Google in tutto il mondo hanno lasciato i loro uffici per andare in strada e protestare contro le politiche sessiste, in particolare contro le modalità con cui vengono gestite le denunce di abusi all'interno della ...

#GoogleWalkout : dipendenti da tutto il mondo in protesta contro le violenze sessuali : Quest’oggi, in molti degli uffici Google sparsi per il mondo, si è svolta una manifestazione, partita internamente alla compagnia, per protestare contro le violenze sessuali. Più di 1500 impiegati, donne e uomini, hanno pianificato di leggi di più...

I dipendenti di Google protestano contro le molestie : Dopo i casi di abusi denunciati dal "New York Times" e il modo in cui l'azienda li ha gestiti The post I dipendenti di Google protestano contro le molestie appeared first on Il Post.

Dipendenti di Google nel mondo protestano contro le molestie sessuali 'coperte' dall'azienda : Proteste di donne e non solo a Londra, Tokyo, Singapore, Berlino, Zurigo e in altre città dopo un servizio del Nyt che accusa la multinazionale

Dipendenti di Google nel mondo protestano contro le molestie sessuali "coperte" dall'azienda : I Dipendenti di Google, non solo le donne, in varie città del mondo sono scesi in piazza per protestare contro i casi di molestia sessuale all'interno dell'azienda, denunciati in un recente servizio del New York Times, e che sarebbero stati, secondo l'accusa, in vario modo 'coperti' dalla multinazionale del web.Alla 'marcia delle donne' hanno preso parte centinaia di Dipendenti a Londra, Tokyo, Singapore, Berlino e Zurigo, fra gli altri ...

La protesta mondiale delle impiegate di Google per lo scandalo molestie : molestie a Google: la marcia delle impiegate in tutto il mondo Uno dei dirigenti accusati di comportamento inappropriato nel pezzo del Times, Richard DeVaul del laboratorio di ricerca di Alphabet, X, ...