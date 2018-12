Google Pixel 3 Lite potrebbe arrivare anche in versione XL

Le patch di sicurezza di dicembre per Google Pixel e Google Pixel XL arrivano con un giorno di ritardo : Fortunatamente questo mese le immagini di fabbrica e OTA sono arrivati con un solo giorno di ritardo per i dispositivi Google Pixel e Google Pixel XL, tuttavia non sono chiari i motivi di questi ritardi da parte di Google. Oltre alle varie patch di sicurezza, i dispositivi Google Pixel di prima generazione riceveranno due patch funzionali relative al Bluetooth. L'articolo Le patch di sicurezza di dicembre per Google Pixel e Google Pixel XL ...

Rigenerati Google Pixel 3 e Pixel 3 XL dall’aggiornamento di dicembre : le correzioni : L'aggiornamento con la patch di sicurezza di dicembre 2018 ha giovato soprattutto ai Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, risolvendo alcuni dei problemi di cui la coppia di dispositivi sembrava soffrire da qualche tempo a questa parte. Nella fattispecie, l'upgrade ha estirpato il disturbo legato alla gestione della RAM, che vedeva cessate in modo anomalo alcune applicazioni in background (in particolare i lettori di riproduzione musicale) in seguito ...

È in arrivo l’app Pixel Sounds a rinfrescare la sezione suoni dei Google Pixel : Dopo l'arrivo delle patch di sicurezza di dicembre i Google Pixel si preparano a dare il benvenuto a una nuova interfaccia relativa ai suoni per gli allarmi, le notifiche e le suonerie, interfaccia che si dovrebbe aggiornare con l'arrivo di un'app di nome Pixel Sounds, prevista per i prossimi giorni. L'articolo È in arrivo l’app Pixel Sounds a rinfrescare la sezione suoni dei Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia le patch di sicurezza di dicembre per Pixel 2 - Pixel 2 XL - Pixel 3 - Pixel 3 XL - Nexus 5X e 6P : Le patch di sicurezza di novembre hanno risolto alcuni bug che affliggevano i consumatori che hanno acquistato un esemplare di Google Pixel 3 o […] L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di dicembre per Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Nexus 5X e 6P proviene da TuttoAndroid.

Google estende il supporto alla eSIM di Google Pixel 3 in numerosi Paesi : Grazie all'accordo con alcuni operatori telefonici, la eSIM di Google Pixel 3 potrà essere sfruttata anche al di fuori degli USA, compresa l'Europa. L'articolo Google estende il supporto alla eSIM di Google Pixel 3 in numerosi Paesi proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 ha ancora problemi di gestione della memoria : Google Pixel 3, il più piccolo della terza generazione di smartphone Made by Google, continua a soffrire di problemi di gestione della memoria. L'articolo Google Pixel 3 ha ancora problemi di gestione della memoria proviene da TuttoAndroid.

Google svela i segreti della Modalità Ritratto di Google Pixel 3 : Il team di Google ha deciso di svelare alcuni dettagli sul lavoro portato avanti per arrivare agli attuali risultati della fotocamera di Google Pixel 3 L'articolo Google svela i segreti della Modalità Ritratto di Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Alcuni Google Pixel 3 e Pixel 2 permettono di salvare le trascrizioni di Call Screen : Alcuni Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 2 e Pixel 2 XL sono già in grado di salvare le trascrizioni effettuate tramite la feature Call Screen. L'articolo Alcuni Google Pixel 3 e Pixel 2 permettono di salvare le trascrizioni di Call Screen proviene da TuttoAndroid.

Quanto costa riparare Google Pixel 3 e Pixel 3 XL? Le cifre sono assurde : Ecco Quanto costa riparare Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL per danni non coperti dalla garanzia. Il listino prezzi, già non particolarmente economico, è anche di difficile reperibilità per gli utenti. L'articolo Quanto costa riparare Google Pixel 3 e Pixel 3 XL? Le cifre sono assurde proviene da TuttoAndroid.

Nuove immagini e indiscrezioni su LG Q9 e Google Pixel 3 Lite : LG Q9 e Google Pixel 3 Lite sono protagonisti di Nuove interessanti anticipazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Nuove immagini e indiscrezioni su LG Q9 e Google Pixel 3 Lite proviene da TuttoAndroid.

Google stuzzica gli utenti iPhone con una nuova campagna pubblicitaria per i Google Pixel 3 : Da Google arriva una nuova campagna pubblicitaria dedicata ai Google Pixel 3 e Pixel 3 XL e che "invita" gli utenti iPhone a provare i suoi nuovi device L'articolo Google stuzzica gli utenti iPhone con una nuova campagna pubblicitaria per i Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 Lite torna a mostrarsi in tante nuove foto al fianco di iPhone e Pixel 3 XL : Tanti nuovi scatti di Google Pixel 3 Lite mostrano lo smartphone a confronto con iPhone e altri smartphone della gamma Pixel. L'articolo Google Pixel 3 Lite torna a mostrarsi in tante nuove foto al fianco di iPhone e Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 “Lite” torna a farsi vedere - questa volta al fianco di un Pixel 3 : Il Google Pixel 3 "Lite" sembra sempre più vicino: nonostante se ne parli da poco, le informazioni che ci sono arrivate sono parecchie L'articolo Google Pixel 3 “Lite” torna a farsi vedere, questa volta al fianco di un Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Ha inizio il rilascio sui Pixel di Google Duplex - l’IA che ci prenota il ristorante : Ha inizio il rilascio sui Pixel di Google Duplex per prenotare ristoranti in nostra vece; al momento è disponibile solo in poche città americane e solo in lingua inglese. L'articolo Ha inizio il rilascio sui Pixel di Google Duplex, l’IA che ci prenota il ristorante proviene da TuttoAndroid.