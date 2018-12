Google e Amazon potrebbero lanciare alternative alle Apple Airpods

Amazon vs Alibaba - Google vs Baidu : testa a testa tra i giganti del web di Usa e Cina : Cina-Stati Uniti (Getty Images) Le società di software e web sono ormai un vero e proprio tesoro. Le multinazionali come Amazon, Alphabet (la holding dietro Google), Microsoft, Facebook e tutte le altre compagnie del comparto tecnologico che si occupano di servizi online e di sviluppo software hanno visto raddoppiare dal 2013 i loro ricavi. Lo certifica uno studio di R&S Mediobanca eseguito su 21 dei colossi del settore, e i dati degli ...

Borsa : Apple - Amazon - Google - Facebook e Netflix sotto pressione. Sta scoppiando una nuova bolla? : Da inizio ottobre i titoli tech hanno perso molto terreno a Wall Street, trascinando la Borsa verso l’azzeramento dei guadagni messi a segno nel corso dell’anno. A questo punto i multipli di Borsa sono scesi. Per gli esperti il quadro oggi, pur delicato, è molto diverso rispetto a 18 anni fa...

New York capitale dell'hi-tech. Con Amazon e Google 45mila posti di lavoro : New York insomma si prepara ad essere il centro dell'economia legata all'industria hi-tech che dalla Silicon Valley e Seattle si è spostata sulla costa Est. Sarà ancora di più così con le ultime due ...

Currant Smart Outlet è una nuova presa intelligente che supporta Google Home e Amazon Alexa : Da Currant, una startup che realizza dispositivi domestici intelligenti che riducono il consumo energetico, arriva la presa Currant Smart Outlet L'articolo Currant Smart Outlet è una nuova presa intelligente che supporta Google Home e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Legge di Bilancio UK : nuova tassa per Google - Amazon e Facebook - : La misura è contenuta nell'ultima finanziaria britannica prima della Brexit: riguarderà i colossi del web e porterà nelle casse della Gran Bretagna circa 400 milioni di sterline l'anno. Sarà in vigore ...

Ibm compra Red Hat : sfida nel cloud a Google - Amazon e Microsoft : Tra le compagnie attive nel settore tecnologico ormai è noto che acquisire una posizione dominante nei servizi cloud per la gestione dei big data è ormai diventato di primaria importanza. Lo sa bene uno degli storici colossi dell’informatica come Ibm, che dopo le voci dei giorni scorsi ha annunciato di essere in trattativa per l’acquisto di Red Hat, compagnia leader nel settore dei software open source. L’operazione da 34 miliardi di dollari ...

Amazon e Google a picco in Borsa dopo il bilancio : Si preannuncia un venerdì nero per Google e Amazon . I due colossi tecnologici statunitensi hanno aperto le contrattazioni in forte calo all'indomani delle trimestrali che hanno evidenziato per ...

Le app gratuite di Android cedono i dati degli utenti a Google - Facebook - Amazon e chissà a chi altro : Uno studio dell’Università di Oxford ha accertato che l’88,4% delle app gratuite scaricate da Google Play trasmette i nostri dati personali a una società che a sua volta le rivende a Facebook, Twitter, Microsoft, Amazon e altri. Gli esperti di informatica ci dicono da anni che “quando un servizio è gratuito, la merce siamo noi”, e questo studio ne è l’ennesima conferma. I ricercatori hanno passato al setaccio circa ...

Amazon e Google - volano gli utili ma delude il fatturato : Destino analogo per Amazon e Google , Alphabet per l'anagrafe delle imprese,. Nel terzo trimestre dell'anno le due società hanno registrato utili superiori alle attese, deludendo però le stime per ciò ...

Amazon e Google - le trimestrali deludono Wall Street : MILANO - L'uccellino di Twitter non ha fatto primavera : se il social network dei cinguettii ha battute le attese con una solida trimestrale, così come aveva fatto in precedenza Netflix , dai 'big' ...