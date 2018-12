Gli indigeni dell' Amazzonia creeranno e proteggeranno la più grande area verde del mondo

“Quasi impossibile” recuperare il corpo del missionario ucciso : Gli indigeni attendono armati : Neanche la polizia può accedere all'isola dove vive la tribù responsabile della morte di John Allen Chau, che la voleva evangelizzare. I Sentinelesi l'hanno seppellito e forse tra qualche giorno potrebbero legarlo a un palo di bambù, come fece nel 2006 con due pescatori "usati come spaventapasseri umani".Continua a leggere

North Sentinel - sarà difficile recuperare il corpo del missionario ucciso : Gli indigeni attendono armati - cresce la preoccupazione sul loro destino : Le autorità indiane si sono avvicinate più volte alla remota isola di North Sentinel, dove la scorsa settimana un missionario americano è stato ucciso a colpi di frecce dalla tribù dei Sentinelesi. Ma le autorità non hanno messo piede sull’isola e non è chiaro se lo faranno mai. “Sono un tesoro. Non possiamo andare lì ed entrare con la forza. Non vogliamo danneggiarli”, ha dichiarato Dependera Pathak, direttore generale della polizia delle isole ...