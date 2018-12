Giuseppe Conte | come scardina la Ue | il ruolo di Donald Trump e il patto segreto

Giuseppe Conte potrebbe essere il leader dei Cinquestelle dopo Luigi Di Maio : Nonostante il Governo M5S-Lega si sia insediato da poco più di sette mesi, nei palazzi della politica si sta già guardando al futuro. La maggioranza giallo-verde potrebbe avere vita breve, e molto dipenderà dall'esito delle elezioni europee del 26 maggio 2019; una tornata elettorale che rappresenterà indubbiamente un banco di prova importante per i due partiti che in questo momento sono alla guida del Paese. Ad ogni modo, sia nel caso di ...

Giuseppe Conte fa fuori Luigi Di Maio. M5s - il clamoroso retroscena : presto - il premier... : Secondo il quotidiano torinese, il mite avvocato pugliese prestato alla politica avrebbe scalato le gerarchie dei 5 Stelle a tal punto da diventare il candidato premier e leader ideale quando, è ...

Giuseppe Conte e la crisi di governo : sì - sta per cadere. La prova decisiva - in Parlamento : Tutto e subito, perché il futuro non esiste. Nella maggioranza di Lega e M5s si respira l'aria della corsa contro il tempo e una fine ineluttabile: la crisi di governo . 'Lo capite cosa sta succedendo?...

Matteo Salvini : ‘Senza Giuseppe Conte e Luigi Di Maio da solo non avrei fatto niente’ : Matteo Salvini: ‘Senza Giuseppe Conte e Luigi Di Maio da solo non avrei fatto niente’ Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio) intervistato sul programma di martedi andato in onda sulla A7 dice : ‘Ho assoluta stima sia di Giuseppe Conte che di Luigi Di Maio. Leggo di litigi, faccio cene, telefono a persone… la verità è che mi trovo assolutamente bene a lavorare sia con Luigi che con Giuseppe’. Aggiungo anche che Senza ...

Sergio Mattarella - il giorno in cui chiederà le dimissioni a Giuseppe Conte : Dagospia svela il piano : Ma che cosa c'è dietro l'improvvisa svolta di Paolo Savona , il teorico dell'uscita dall'euro che, nel giro di pochi giorni, ha bocciato la manovra affermando che deve essere interamente riscritta? ...

Un giorno da pecora - il padre di Giuseppe Conte chiude la polemica contro Di Maio : 'Ha chiarito - basta' : Nella polemica contro il padre di Luigi Di Maio , accusato dalle Iene di aver fatto lavorare in nero almeno quattro operai per la sua azienda edile, è intervenuto un altro padre di figlio illustre, ...

Striscia la Notizia - l'agguato di 'Giuseppe Conte' a Matteo Salvini : il leghista non la prende bene? : Un nuovo 'agguato' di Striscia la Notizia a Matteo Salvini . No, in questo caso Elisa Isoardi non c'entra nulla. Già, perché il tg satirico di Canale 5 ha trasmesso un servizio il cui protagonista è ...

Manovra - la trattativa segreta di Giuseppe Conte. Juncker : 'Se non cambia non potrò frenare i falchi' : La trattativa tra Giuseppe Conte e Jean Claude Juncker è avviata. Dopo settimane di tensione il premier del governo giallo-verde e Juncker si sono fatti fotografare con braccio sulla spalla non a caso ...

Giuseppe Conte umiliato in Europa : 'Ma cosa viene a fare se decidono Matteo Salvini e Luigi Di Maio?' : Dietro Giuseppe Conte ci sono Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Loro decidono cosa si fa, cosa bisogna dire, come bisogna trattare con Bruxelles. La cosa in Italia è nota ma ora anche l'Europa se n'è ...

Giuseppe Conte - il congiuntivo dell'orrore : 'Non so perché i giornali scrivino' : Probabilmente il premier Giuseppe Conte è andato alla stessa scuola di Luigi Di Maio : a dimostrarlo, l'uso disastroso del congiuntivo. E dopo la gaffe all'esordio da presidente del Consiglio, quando ...

Vittorio Feltri : se cade Giuseppe Conte ci aspetta un'orrenda ammucchiata : Infine mi piacerebbe sapere quale sia in proposito l' opinione degli elettori, che suppongo non lieti di verificare che la politica nazionale ripiomba nelle antiche abitudini, e forse delusi nel ...

Giuseppe Conte - il retroscena da Palazzo Chigi : 'Matteo Salvini mi boicotta' - aria pesantissima : aria pesante a Palazzo Chigi. Per la prima volta Giuseppe Conte si sente veramente 'boicottato' da Matteo Salvini . La trattativa con l' Unione europea sulla procedura d'infrazione contro l'Italia si ...

Giuseppe Conte - il retroscena sulla contropartita con l'Europa : attuazione 'lenta' delle sanzioni : sanzioni 'lente' per l'Italia. E' quanto chiederà il premier Giuseppe Conte all'Unione europea. Tempi 'distesi' e quindi meno costosi. Sembra che il presidente del Consiglio non voglia andare a ...

Giuseppe Conte - tentativo disperato di salvare la poltrona. Dossier riservato - si aggrappa a Giulia Bongiorno : Forse è l'ultimo a crederci, Giuseppe Conte . A poche ore dalla botta di Bruxelles all'Italia, con la procedura d'infrazione annunciata, il premier si barrica a Palazzo Chigi e studia le contromosse. '...