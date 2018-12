Giulio Regeni | da Roma riparte la battaglia per la verità I genitori | Non

huffingtonpost

: A @Montecitorio con i genitori di Giulio Regeni. Giulio non era solo un ricercatore italiano, ma anche un ricercato… - Roberto_Fico : A @Montecitorio con i genitori di Giulio Regeni. Giulio non era solo un ricercatore italiano, ma anche un ricercato… - Tg3web : 'Vogliamo fatti, le parole sono finite'. Così il Presidente della Camera Fico dopo aver incontrato i genitori di Gi… - welikeduel : 'Oggi dobbiamo dire insieme a Paola e Claudio Regeni: Giulio Regeni è uno di noi, non uno di loro' (Marco Damilano)… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Il silenzio non calerà su. Almeno fino a quando vi sarà una Procura (quella di) determinata a non farsi irretire dalla valanga di depistaggi e falsità proveniente dal Cairo, una famiglia coraggiosa, una comunità decisa a continuare a battersi, come già è avvenuto in questi 34 mesi, perché l'assassinio di Stato perpetrato al Cairo contro il giovane ricercatore friulano, non rimanga impunito. Un mondo solidale che si è ritrovato nel tardo pomeriggio nella sede della Federazione nazionale della stampa italiana a, assieme aidi, Paola e Carlo, al legale della famiglia, Alessandra Ballerini e al loro consulente Ahmed Abdallah. E la prima, importante notizia, viene dall'avvocata Ballerini. "Dalle nostre indagini, i nostri brandelli di verità, sono almeno 20 i nomi delle persone coinvolte nel ...