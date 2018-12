Giulia Salemi scrive a Francesco Monte | Due fiabe separate fanno un film

Mattino 5 Fariba Tehani polemica dopo l’eliminazione di Giulia salemi : Un’incontenibile e polemica Fariba Tehrani a “Mattino cinque” dopo i fatti accaduti nell’ultima puntata in prime time del “Grande Fratello VIP” riguardo sua figlia Giulia salemi, penalizzata dall’aver parlato con sua madre in lingua persiana e di averle lanciato più volte messaggi che riguardano l’esterno andando contro il regolamento. Fariba apre il suo intervento affermando che questa sarà l’ultima volta in cui ...

GF Vip - Giulia Salemi vittima di molestia a 17 anni : 'Ci misi un anno a superarla' : Giulia Salemi dopo essere stata eliminata ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una breve intervista dove ha svelato un retroscena inedito legato suo passato. L’ex gieffina raggiunta dalla testata ''Giornale Off'', si è lasciata andare ad una confidenza piuttosto pesante finora sconosciuta. La modella italo-persiana all'età di 17 anni è stata vittima di una molestia. La ragazza per lo sgradevole fatto accaduto, era ad ...

GFVip - la mamma di Giulia Salemi aggredita e insultata per strada : 'Sei una strega' : La mamma di Giulia Salemi nella passate ore, è stata vittima di un’aggressione verbale in strada ad opera di un gruppo di giovani ragazzi. La notizia è stata resa nota nella giornata di ieri nel salotto di Pomeriggio 5 da Riccardo Signoretti. Il giornalista, che dirige la nota rivista di cronaca rosa Nuovo, ha raccontato come la signora Fariba Tehrani abbia illustrato alla redazione del giornale lo spiacevole fatto accaduto. Fariba, dopo aver ...

Mattino 5 - lo sfogo della madre di Giulia Salemi : “Ultima volta che parlo di mia figlia” : Fariba è intervenuta nella trasmissione di Federica Panicucci dopo l'eliminazione dell'influencer dal ‘Grande Fratello Vip’

Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte sereno senza Giulia Salemi : Francesco Monte pensa al percorso con Giulia Salemi al GF Vip 3 La pace sembra regnare sovrana al Grande Fratello Vip 3. A pochi giorni dalla finale del reality, che andrà in onda lunedì prossimo in prima serata su Canale5, i concorrenti sono decisamente sereni e iniziano a pensare alla vita fuori dal programma. Nonostante l’uscita di Giulia Salemi dal GF Vip 3, Francesco Monte è sereno. Il tronista ha ammesso di sentire la mancanza ...

Gf Vip 2018 - Giulia Salemi : "Mi manco tanto Francesco" : Giulia Salemi, eliminata lunedì dalla casa del Grande Fratello Vip 2018, ha ripreso in mano i propri social ufficiali, e ringraziato tutti i suoi sostenitori. L'ex gieffina, però, ha parole dolci solo per Francesco Monte che riabbraccerà tra sei pochi giorni non appena le luci del reality di Canale 5 si saranno spente dopo la finale:prosegui la letturaGf Vip 2018, Giulia Salemi: "Mi manco tanto Francesco" pubblicato su Gossipblog.it 05 ...

Giulia Salemi furiosa con mamma Fariba - l'sms dopo l'eliminazione : 'Esci dalla mia vita' : FUNWEEK.IT - L'avventura di Giulia Salemi nella casa del GF Vip è terminata con un televoto lampo perso contro Stefano Sala e l'uscita decretata per una violazione del regolamento quando la mamma ...

Giulia Salemi : la madre Fariba contro il Grande Fratello Vip a Mattino 5 : Giulia Salemi, Fariba Tehrani: le pesanti accuse al Grande Fratello Vip Federica Panicucci ha ospitato a Mattino Cinque Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi, per provare a raccontare quanto successo durante la sua entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. La Tehrani ha specificato che, dopo questa ospitata in televisione, non parlerà mai più della figlia e che da adesso in poi dovrà essere lei a difendersi nei programmi e sui giornali. La ...

Giulia Salemi furibonda con la madre Fariba : 'Non ti voglio più sentire' : Riccardo Signoretti, ieri ospite a Pomeriggio 5, ha svelato un retroscena riguardante Giulia Salemi e sua madre Fariba Teherani, accaduto subito dopo l'eliminazione della giovane italo persiana nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato dal direttore di Nuovo e confermato anche da Martina Hamdy, pare che la Salemi, subito dopo il termine della diretta del 3 dicembre, abbia inviato un sms rancoroso alla madre, ...

GF Vip - la mamma di Giulia Salemi aggredita : “Devi morire - strega” : Una terribile aggressione scuote il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 giunto ormai alla semifinale. L’ultima puntata ha visto uscire Giulia Salemi, modella che nella casa ha intrecciato una relazione con Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez. Il provvedimento disciplinare del Grande Fratello Vip 2018 ha colpito la giovane, colpevole di aver parlato in persiano con la madre nella scorsa puntata e di ...

Gf Vip - minacce alla mamma di Giulia Salemi : "Strega - devi morire" : La situazione sta proprio sfuggendo di mano. Sono volate accuse e minacce molto forti verso Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi del Grande Fratello Vip . Lo scoop è stato raccontato in anteprima ...

ELENA MORALI ATTACCA Giulia Salemi / 'Se non fosse stato per Francesco Monte al Grande Fratello Vip...' - IlSussidiario.net : ELENA MORALI ATTACCA ancora GIULIA SALEMI e la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip: se non fosse stato per Francesco Monte...

Giulia Salemi perde le staffe contro la mamma dopo l'eliminazione : 'Esci dalla mia vita' : Lunedì sera nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 3 c'è stata una doppia eliminazione a sorpresa e ad avere la peggio al televoto è stata Giulia Salemi, la quale ha dovuto dire addio definitivamente alla possibilità di accedere all'ultima puntata del reality show. Un addio che è arrivato in seguito al provvedimento del GF Vip, il quale ha punito Giulia per l'incontro che c'era stato in casa con mamma Fariba, quando le due donne si ...

Giulia Salemi si vendica della madre Fariba post eliminazione (VIDEO) : Giulia Salemi non ha digerito l’incursione della madre Fariba Tehrani nella sua personale esperienza al GF Vip 3. Per questo non ha esitato a prendere posizione contro la donna originaria dell’Iran, che ha messo a rischio la sua permanenza nella Casa. “Esci dalla mia vita”, avrebbe scritto l’ex concorrente subito dopo essere uscita dal programma. Lo ha sottolineato Riccardo Signoretti a Pomeriggio 5 nella puntata di ...