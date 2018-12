Giulia Salemi perde le staffe contro la mamma dopo l' eliminazione | ' Esci dalla mia vita'

Blastingnews

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Lunedì sera nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 3 c'è stata una doppiaa sorpresa e ad avere la peggio al televoto è stata, la quale ha dovuto dire addio definitivamente alla possibilità di accedere all'ultima puntata del reality show. Un addio che è arrivato in seguito al provvedimento del GF Vip, il quale ha punitoper l'inche c'era stato in casa conFariba, quando le due donne si sono confessate delle 'confidenze' in persiano, impedendo così agli autori e agli altri concorrenti di capire in tempo reale cosa si dicessero.Eliminata, la furialaNel dettaglio, infatti, abbiamo visto che di questo caso se ne è parlato ieri durante la nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Riccardo Signoretti ha svelato al pubblico che al termine della puntata del Grande ...