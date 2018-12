Giulia Salemi furiosa con mamma Fariba | l' sms dopo l' eliminazione | ' Esci dalla mia vita'

Giulia Salemi : la madre Fariba contro il Grande Fratello Vip a Mattino 5 : Giulia Salemi, Fariba Tehrani: le pesanti accuse al Grande Fratello Vip Federica Panicucci ha ospitato a Mattino Cinque Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi, per provare a raccontare quanto successo durante la sua entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. La Tehrani ha specificato che, dopo questa ospitata in televisione, non parlerà mai più della figlia e che da adesso in poi dovrà essere lei a difendersi nei programmi e sui giornali. La ...

GF Vip - la mamma di Giulia Salemi aggredita : “Devi morire - strega” : Una terribile aggressione scuote il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 giunto ormai alla semifinale. L’ultima puntata ha visto uscire Giulia Salemi, modella che nella casa ha intrecciato una relazione con Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez. Il provvedimento disciplinare del Grande Fratello Vip 2018 ha colpito la giovane, colpevole di aver parlato in persiano con la madre nella scorsa puntata e di ...

ELENA MORALI ATTACCA Giulia Salemi / 'Se non fosse stato per Francesco Monte al Grande Fratello Vip...' - IlSussidiario.net : ELENA MORALI ATTACCA ancora GIULIA SALEMI e la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip: se non fosse stato per Francesco Monte...

Giulia Salemi perde le staffe contro la mamma dopo l'eliminazione : 'Esci dalla mia vita' : Lunedì sera nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 3 c'è stata una doppia eliminazione a sorpresa e ad avere la peggio al televoto è stata Giulia Salemi, la quale ha dovuto dire addio definitivamente alla possibilità di accedere all'ultima puntata del reality show. Un addio che è arrivato in seguito al provvedimento del GF Vip, il quale ha punito Giulia per l'incontro che c'era stato in casa con mamma Fariba, quando le due donne si ...

Giulia Salemi attaccata da Elena Morali : “Ringrazia Francesco Monte” : Elena Morali attacca Giulia Salemi dopo l’eliminazione dal GF Vip Giulia Salemi è stata eliminata ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip. Delusione e tanta amarezza per l’influencer italo-persiana che ha pagato a duro prezzo la sua eliminazione per colpa della mamma Fariba Tehrani. Elena Morali ha attaccato Giulia Salemi, commentando con una storia su Instagram la sua eliminazione: “E finalmente al suo primo televoto ...

Grande Fratello Vip - il fuorionda di Alfonso Signorini a Giulia Salemi fa il giro del web : «È una rompi...» : Alfonso Signorini e il fuorionda al Grande Fratello Vip che ha fatto il giro del web. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Ieri sera, durante la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, è ...

