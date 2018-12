Giovanni Tria verso le dimissioni | bomba del Corriere | manovra | non digerisce il nuovo

Giovanni Tria - lo spread e' il convitato di pietra : Nel suo intervento in commissione Bilancio alla Camera il ministro dell'Economia delle Finanze ha anche detto che il rallentamento è più forte delle attese a causa di quello della Germania, a cui l'...

Giovanni Tria - raptus in commissione : 'Guardate che me ne vado' - Maria Elena Boschi incenerita : Scontro totale tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e una parte dei componenti della commissione Bilancio della Camera. Il ministro era atteso per un'audizione alle 19.15, ma il suo intervento è cominciato con un ritardo di quasi ...

Giovanni Tria - manovra : 'Speriamo di non andare in recessione - servono decisioni politiche' : ... a margine dell'Ecofin, a Bruxelles, non sottovaluta la situazione: 'Quando si è in condizioni più complicate o in recessione questo pone dei punti a favore del fatto che bisogna sostenere l'economia,...

Giovanni Tria - altri 20 tecnici al suo ministero per fare i conti : lo hanno commissariato? : Integrare gli organici di via XX Settembre e dintorni per il ministro dell'Economia Giovanni Tria sembra una necessità. Eppure al 31 dicembre 2016 la dotazione organica del Tesoro contava la bellezza ...

Manovra - per Giovanni Tria arriva una nuova umiliazione da Bruxelles : ... ovvero le assise dei ministri dell'Economia dei 19 Paesi aderenti all'euro. Ogni volta sono bastonate ... La prossima gli toccherà, verosimilmente, lunedì quando, come riporta I l Messaggero , è '...

Manovra - Giovanni Tria tenta lo strappo nel silenzio : la mossa sulla manovra - governo tradito? : ... ma per evitare l'impatto vero e proprio contro il muro della procedura d'infrazione, gli occhi sono tutti puntati sul ministro dell'Economia Giovanni Tria, mandato in prima linea contro i burocrati ...

Manovra - Giovanni Tria : “Cerchiamo di contrastare la terza recessione - avrebbe effetti devastanti” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, interviene in merito alla legge di Bilancio e alla sua bocciatura da parte della Commissione europea: "Con questa Manovra il governo sta cercando di contrastare la terza recessione dall’inizio della crisi, che avrebbe effetti devastanti. Ma in questo momento non credo sia necessario prefigurare interventi straordinari di tutela".Continua a leggere

Giovanni Tria : "Se l'aumento dello spread persistesse a lungo - mutui più costosi" : "Se l'aumento dello spread persistesse nel tempo la traslazione sui tassi praticati dalle banche sui mutui potrebbe risultare più significativa". A dirlo il ministro dell'Economia Giovanni Tria al question time in Aula al Senato, ricordando che fino a settembre, secondo "i dati della Banca d'Italia", l'andamento dello spread "non ha influenzato in modo avverso i tassi sui mutui" mentre gli ultimi dati Abi indicano un "aumento del tasso ...

Giovanni Tria - le voci sul rimpasto : fanno fuori il ministro dell'Economia per salvare il governo? : Come il ministro dell'Economia potrebbero cambiare altri membri del governo. In un più ampio rimpasto potrebbero finire anche il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli e la ministra della ...

Giovanni Tria : 'La manovra non si tocca'. Cosa c'è dietro la svolta sovranista del ministro dell'Economia : Nel giro di pochi mesi, settimane?, è passato da 'l'Europa è la nostra casa' a 'Ci bastonano per questioni elettorali loro interne, c'è un pregiudizio contro l'Italia' da parte dei suoi partner ...

Paolo Savona ignorato da Pierre Moscovici e Giovanni Tria sulla revisione dei trattati : la furia del ministro : Parole che hanno chiamato in causa il titolare dell'Economia, che ha sottolineato: 'Non ne abbiamo discusso perché la proposta di Savona riguarda la riforma dei Tratti'.

Giovanni Tria all'Eurogruppo : 'Manovra non cambia. Ecco perché attaccano l'Italia' : E ancora, ha aggiunto: 'Penso che uno sforzo debba essere fatto per riportare discussione sulla reale portata del tema', ovvero non solo sul deficit ma sul ' rallentamento dell'economia europea, non ...

Giovanni Tria difende la manovra : "Il deficit era necessario" : "Il programmo del governo non cambia ma c'è la volontà di discutere": lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, al termine dell'Eurogruppo. "Penso che uno sforzo debba essere fatto per riportare discussione sulla reale portata del tema", ovvero non solo sul deficit ma la discussione deve "tener presente" che "si conferma un rallentamento dell'economia europea non solo italiana". Anzi, in questo contesto, "l'Italia ...