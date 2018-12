Giornata mondiale del suolo | Slow Food | Tra le mani la soluzione per ridurne il

Giornata mondiale del volontariato - tutti i numeri italiani : Il 12,6% degli italiani si impegna gratuitamente per aiutare il prossimo o si adopera per perseguire il bene comune. Un piccolo esercito del bene che soltanto in Italia impegna 6 milioni e 600mila persone, di cui quasi due terzi all’interno di organizzazioni strutturate. È la fotografia di un paese che non si arrende agli egoismi e che il 5 dicembre, come ogni anno, festeggia la Giornata mondiale del volontariato. Alcuni numeri Le ...

Domani è la Giornata mondiale del Suolo : nasce SOIL4LIFE - il progetto europeo per la salvaguardia di questa fondamentale risorsa : Sembrerà banale ricordarlo, ma senza Suolo non si mangia. Senza tutela del Suolo, si rischia di essere travolti da frane e alluvioni, senza Suolo si perde un importantissimo serbatoio di carbonio. Il Suolo è altresì fondamentale nel contrasto ai cambiamenti climatici ed è un’indispensabile riserva di biodiversità. Insomma, dal Suolo dipende la nostra vita sul pianeta. Perché racchiude il più importante stock di carbonio terrestre, dalla cui ...

Giornata mondiale delle persone con disabilità - Mattarella : 'Garantire diritto a studio e lavoro' - : Oggi si afferma in tutto il mondo il diritto delle persone con qualche disabilità a potersi esprimere in pieno come tutti gli altri

Giornata mondiale dell'Aids/ L'allarme della Sif : 'Ogni anno due milioni di morti per virus Hiv' - IlSussidiario.net : Giornata Mondiale dell'Aids: L'allarme lanciato dall'Istituto Superiore della Sanità sulle infezioni da Hiv. La Sif, 'Ogni anno 2 milioni di morti'.

Giornata mondiale DELL'AIDS/ Tutte le false credenze sull'Hiv smontate dall'Istituto Superiore di Sanità - IlSussidiario.net : GIORNATA MONDIALE DELL'AIDS: l'allarme lanciato dall'Istituto Superiore della Sanità sulle infezioni da Hiv. Tutte le false credenze sul virus smontate.

Giornata mondiale contro l’Aids - da Tiziano Ferro a Fabio Volo : Anlaids lancia la campagna #Tiriguarda : Il cantautore Tiziano Ferro, il conduttore Fabio Volo, l’attore Giorgio Panariello, il duo dei The Jackal. Sono solo alcuni dei volti noti della tv e dello spettacolo che hanno prestato il loro volto alla campagna nazionale promossa da Anlaids in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids dell’1 dicembre. #Tiriguarda è il messaggio della campagna, che parte oggi con affissioni e schermi luminosi in 14 città italiane, e che ...

Giornata mondiale contro l’Aids : al mondo sieropositivi 3 milioni di bambini e adolescenti : Il primo dicembre è la Giornata mondiale di lotta all'Aids. Tre milioni di bambini e adolescenti al mondo sono sieropositivi e ogni giorno si contagiano quasi 700 adolescenti tra i 10 e 19 anni, uno ogni due minuti. In Italia nel 2017 sono state registrate 3443 nuove diagnosi di Hiv, 690 i nuovi casi di Aids.Continua a leggere

Giornata mondiale contro l'AIDS : Oggi, 1° dicembre, in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale contro l'AIDS. Da quando, nel 1988, l'OMS ha istituito questa ricorrenza, sono passati trent'anni. Ma cosa è cambiato nel frattempo? Lo chiediamo al dottor ...

Giornata mondiale contro l'Aids - la campagna dell'Arcigay : ... responsabile Salute nella segreteria nazionale di Arcigay - significa che ha sempre meno senso, se mai lo ha avuto, dividere il mondo in sieropositivi, persone che vivono con Hiv, e sieronegativi, ...

Giornata mondiale dell'Aids/ Allarme Istituto Superiore Sanità : infezioni Hiv - pochi progressi tra i giovani - IlSussidiario.net : Giornata Mondiale dell'Aids: l'Allarme lanciato dall'Istituto Superiore della Sanità sulle infezioni da Hiv. Tra i giovani i progressi sono troppo lenti.

Oggi Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids : Oggi 1° dicembre è la Giornata Mondiale per la lotta contro l’Aids. “Siamo tutti sierocoinvolti: significa che ha sempre meno senso, se mai lo ha avuto, dividere il mondo in sieropositivi (persone che vivono con Hiv) e sieronegativi (persone che non hanno l’Hiv), perché tutti hanno avuto, consapevoli o meno, e a vari livelli di prossimità, esperienza dell’Hiv nella realtà degli incontri della propria vita o ...

