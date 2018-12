Giornata drammatica a Wall Street. Mercoledì borsa resterà chiusa : Pioggia di vendite sul listino USA, che torna a scontare le preoccupazioni per un accordo sui dazi USA e Cina e lei certezze sulla politica monetaria. Il mercato americano resterà chiuso Mercoledì 5 ...

Wall Street apre una Giornata drammatica : Esordio pesante per Wall Street , che continua a scontare una serie di elementi d'incertezza come le tensioni geopolitiche in Arabia Saudita, il rischio contagio derivante dalla situazione italiana e ...