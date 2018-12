: • Cyber News • #Giorgetti: non ci arrocchiamo al 2,4% - Cyber_Feed : • Cyber News • #Giorgetti: non ci arrocchiamo al 2,4% - TelevideoRai101 : Giorgetti: non ci arrocchiamo al 2,4% -

"Pensiamo che l'impatto del reddito di cittadinanza e quota 100possa ridursi, anche in maniera significativa.Potremmo arrivare a togliere cifre vicine ai due miliardi a ciascun provvedimento". Lo dice il sottosgretario alla Presidenza del Consiglio. "Non cisul 2,4%" del deficit, aggiunge, in ogni caso il governo "non potrà contraddire il rapporto fiduciario con gli elettori". A proposito delle infrastrutture e delle proteste degli imprenditori: "Comprendiamo bene il loro grido di dolore", afferma.(Di mercoledì 5 dicembre 2018)