Giochi 2026 | Sala | stiamo lavorando sodo

Giochi 2026 : Malagò - attenti a Stoccolma : Sono un Paese in cui la tradizione degli sport invernali fa paura, fa spavento. Non hanno mai ospitato le Olimpiadi Invernali, saremmo degli incoscienti se sottovalutassimo questo tipo di avversario".

Olimpiadi 2026 – Malagò ottimista : “con Stoccolma ce la Giochiamo a fine giugno” : Malagò ottimista per la candidatura italiana per le Olimpiadi 2026: le parole del numero 1 del Coni a margine del XVII Forum annuale del Comitato Leonardo ‘Sport e imprese “Con Stoccolma ce la giochiamo a fine giugno a Losanna per le Olimpiadi del 2026. Sono ottimista, servono 44 voti su 87 votanti. Questa è la classica situazione in cui il mio ottimismo è forte se non facciamo casino in casa, se non c’è il fuoco amico. ...

Giochi 2026 - Malagò ottimista : "La candidatura - ha aggiunto il capo dello sport Italiano intervenuto a un forum al salone d'onore del Coni - penso sia molto forte e ce la giocheremo fino a giugno, ma ogni elemento che alteri gli ...

Giochi 2026 : Valente - niente soldi Stato : Due enti rimarranno, con il Coni che continuerà a fare formazione olimpica perché pensiamo che abbia un ruolo importantissimo in questo senso, ma dall'altra ci sarà Sport e salute su cui si investirà ...

Giochi 2026 - le quote Snai per Milano : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Nel giorno in cui Milano e Cortina hanno ufficialmente presentato a Tokyo il logo della candidatura olimpica per i Giochi invernali del 2026, si registra "una sensibile ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Giovanni Malagò : “Un grande gioco di squadra con un unico obiettivo - riportare i Giochi in Italia” : “Noi crediamo che la chiave vincente del nostro progetto sia la parola insieme. Insieme perché uniamo il pubblico col privato, la tradizione con l’innovazione, l’efficienza di una grande metropoli col fascino incantevole della montagna. E’ un grande gioco di squadra con un unico obiettivo: riportare i Giochi Olimpici in Italia. La nostra è una sfida avvincente. E’ il sistema organizzativo dell’Italia che ...

Giochi2026 : Malagò lancia Milano-Cortina : 10.53 Il presidente del Coni, Malagò, ha presentato la candidatura italiana all'Assemblea generale dei comitati olimpici mondiali (Anoc)che si è tenuta a Tokyo. "La candidatura Milano-Cortina è una scommessa che parte dai territori. Da due delle più ricche e operose regioni, la Lombardia e il Veneto", ha affermato Malagò. In sala erano presenti il sindaco di Milano, Sala, e il presidente della Regione Veneto, Zaia."Questa candidatura ha il ...

FOTO – Olimpiadi invernali 2026 : presentato il logo per i Giochi di Milano e Cortina : Primo momento clou per provare a portare in Italia le Olimpiadi invernali del 2026. A Tokyo, davanti all’assemblea dell’Anoc, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore del Veneto Luca Zaia e l’ultima portabandiera azzurra Arianna Fontana presenteranno la proposta del Bel Paese e, precisamente, di Milano e Cortina. Svelato oggi anche il logo dei Giochi: il Duomo di Milano unito alle montagne ...

Milano Cortina 2026 - domani a Tokyo la 1ª presentazione della candidatura per i Giochi Olimpici Invernali : ... Thomas Bach, il Vice Presidente Vicario dell'ANOC, Julio Cesar Maglione, oltre 60 membri del CIO e i delegati dei 206 Comitati Olimpici di tutto il mondo. Quella di Tokyo è una delle due opportunità ...

Malagò : "Al lavoro per i Giochi del 2026 in Italia" : 'A Tokyo con il Sindaco Sala, il Governatore Zaia, Mornati, Bianchedi e Pescante abbiamo incontrato l'Ambasciatore in Giappone Starace. Si lavora di squadra per riportare le Olimpiadi in Italia!'. ...

Malagò - al lavoro per Giochi 2026 Italia : ANSA, - ROMA, 27 NOV - "A Tokyo con il Sindaco Sala, il Governatore Zaia, Mornati, Bianchedi e Pescante abbiamo incontrato l'Ambasciatore in Giappone Starace. Si lavora di squadra per riportare le ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Malagò in Giappone per provare a riportare i Giochi in Italia : Il presidente del CONI si è recato in Giappone insieme ad una delegazione per promuovere la candidatura di Milano-Cortina per i Giochi Invernali del 2026 “A Tokyo con il Sindaco Sala, il Governatore Zaia, Mornati, Bianchedi e Pescante abbiamo incontrato l’Ambasciatore in Giappone Starace. Si lavora di squadra per riportare le Olimpiadi in Italia!“. Questo il messaggio via twitter del presidente del Coni Giovanni Malagò, ...