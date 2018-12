Gilet gialli vogliono diventare partito | come M5S Cedric Guemy

huffingtonpost

: L'Europa frammentata: in Francia il 72% è con i gilet gialli - TgLa7 : L'Europa frammentata: in Francia il 72% è con i gilet gialli - Mov5Stelle : Leggete un po' cosa ha avuto il coraggio di scrivere #Repubblica riguardo i #giletgialli a #Parigi. - CarloCalenda : Stupendo invocano i gilet gialli! Ma siete al Governo!! E avete pure aumentato le accise sulla benzina! Ce li vedo… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Inon ci stanno, la protesta continuerà a cominciare da sabato, a Parigi.è uno dei leader moderati della mobilitazione che sta dilagando in tutta la Francia. Il Governo ha concesso una moratoria, con la sospensione per sei mesi dell'aumento delle tasse sui carburanti e dei rincari di luce e gas, ma per i"non basta". Lo dice chiaramente in un'intervista al Giornale questo 51enne dirigente di un'impresa di trasporti che si sta trovando a gestire la protesta e le sue deviazioni violente."Siamo contenti di aver trascinato l'esecutivo a questo punto, ma non basta. Finché il Governo non capirà fino in fondo, la nostra lotta non si fermerà. Vogliamo l'annullamento della tassa sul carburante, l'apertura di un negoziato sul potere d'acquisto dei francesi e sull'aumento del salario minimo. La moratoria sembra più ...