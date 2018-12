Gilet gialli : Macron annulla l'ecotassa per il 2019 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gilet gialli : per 63% francesi movimento deve continuare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L'Ue di Macron-Merkel non c'è piùSpazio a M5s - Gilet gialli e Verdi : L'Europa dell'asse franco-tedesco ormai non esiste più. Il crollo di Macron e l'indebolimento della Merkel aprono la strada a un nuovo "asse del cambiamento". Così M5s, Verdi e Gilet gialli possono cambiare L'Ue Segui su affaritaliani.it

Gilet gialli : timori per sabato a Parigi - spostato il Téléthon : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

I Gilet gialli indeboliscono lo slancio europeo di Macron : La rivolta dei gilet gialli in Francia, così come la spinta populista registrata altrove, pone chiaramente la questione di quale Europa desiderano gli europei. Leggi

Gilet gialli vogliono diventare partito - "come M5S". Cedric Guemy : "Concessioni da Macron solo per scavallare le Europee" : I Gilet gialli non ci stanno, la protesta continuerà a cominciare da sabato, a Parigi. Cedric Guemy è uno dei leader moderati della mobilitazione che sta dilagando in tutta la Francia. Il Governo ha concesso una moratoria, con la sospensione per sei mesi dell'aumento delle tasse sui carburanti e dei rincari di luce e gas, ma per i Gilet gialli "non basta". Lo dice chiaramente in un'intervista al Giornale questo 51enne dirigente di ...

Sì Tav piemontesi a Palazzo Chigi : "Non veniamo in gita - guardino bene cosa accade a Parigi con i Gilet gialli" : Al tavolo siederanno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Dall'altra parte una delegazione di rappresentanti piemontesi del mondo dell'industria, dell'imprenditoria, delle professioni e dei sindacati, uniti dal sostegno alla Tav Torino-Lione, che trova invece in parte dell'esecutivo e in particolare dentro i 5 Stelle i suoi avversari ...

Clima - Trump su Twitter : Gilet gialli e Macron “giunti alla mia stessa conclusione” : Secondo il presidente USa Donald Trump, Emmanuel Macron e i gilet gialli hanno dimostrato di comprendere la scelta degli Stati Uniti di ritirarsi dall’accordo di Parigi sul Clima: lo scrive su Twitter il tycoon, in riferimento alla crisi in corso in Francia tra manifestanti e governo. “Sono lieto che il mio amico Emmanuel Macron e i manifestanti a Parigi concordino con le conclusioni cui io sono giunto due anni fa. L’accordo di ...

Gilet gialli - Trump : Macron mi dà ragione : L'accordo "è fatalmente sbagliato perché aumenta il costo dell'energia per i paesi responsabili,coprendo alcuni dei paesi che più inquinano al mondo", aggiunge Trump.

Gilet gialli - Trump : Macron mi dà ragione : 4.23 Trump ironizza sulla decisione del presidente francese Macron - dopo la protesta dei Gilet gialli- di congelare l'aumento delle tasse sul carburante. "Sono contento che il mio amico Macron e i manifestanti di Parigi abbiano concordato con la conclusione cui sono arrivato due anni fa",scrive su Twitter alludendo al ritiro dall'accordo di Parigi. L'accordo "è fatalmente sbagliato perché aumenta il costo dell'energia per i paesi ...

Gilet gialli - la rivolta anti-Macron nata con la scusa delle periferie - e del carburante - : La cronaca sembra dargli ragione. La battaglia sulle accise dei carburanti si è allargata in una battaglia generale che ricalca i capisaldi di quasi tutte le forze populiste, attingendo a destra e a ...

Francia - i Gilet gialli stanno smascherando Macron e il suo neoliberismo : Mentre il “dibattito politico” nostrano si avvita demenzialmente sulle malefatte parallele e contrapposte dei papà di Renzi e Di Maio, i francesi scendono in piazza in modo massiccio e convinto per dire no alle politiche del governo Macron. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’aumento del costo del carburante deciso da tale governo, ma è bene che nessuno si faccia ingannare dalla foglia di fico ambientalista con ...

Parigi blocca l'aumento di carburanti - luce e gas | Ma i Gilet gialli non accettano l'offerta : serve un vero cambiamento : Respinta al mittente la mano tesa del premier Philippe: uno dei portavoce della protesta annuncia che "continueremo fin quando non ci sarà un vero cambiamento"

Francia : i Gilet gialli non accettano le offerte del governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve