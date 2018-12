Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo in montagna più innamorati che mai

Gigi D’Alessio - weekend d’amore in montagna con Anna Tatangelo : In esclusiva su Chi, il settimanale del Gruppo Mondadori in edicola da mercoledì 5 dicembre, le foto di Gigi D’Alessio in vacanza a Roccaraso con Anna Tatangelo. I due cantanti, dopo la profonda crisi che li ha tenuti lontani quasi un anno, ma pur sempre uniti per amore del loro bambino, Andrea, appaiono più innamorati che mai. Un amore che ora vivono con molta riservatezza, senza proclami e in una dimensione molto più famigliare, in ...

Sanremo 2019 : Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo dicono no a Baglioni : Claudio Baglioni: niente Festival di Sanremo per Tatangelo e Gigi D’Alessio Ci siamo. E’ quel periodo dell’anno dove iniziano a trapelare le prime indiscrezioni riguardanti Sanremo 2019. Al momento l’unica notizia confermata è quella che vede nuovamente, per ben due anni di fila, Claudio Baglioni nel ruolo di conduttore e direttore artistico. Chi accompagnerà il conduttore in questo viaggio e il cast dei cantanti in gara, ...

Presto una collaborazione tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo - è sbocciata una nuova amicizia : tutti i dettagli : La collaborazione tra Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo mette fine alle voci di rivalità tra i due artisti partenopei che hanno ora deciso si mettere insieme le forze in un progetto che sarà annunciato nel mese di dicembre. In questi mesi, i due artisti sono spesso comparsi sui social insieme, a testimonianza che qualcosa stava bollendo in pentola. La conferma è arrivata nel corso dell'ultima puntata di Domenica In, alla quale ha partecipato ...

L’ironia di Gigi D’Alessio al Barone Rosso di Red Ronnie - un grande successo tra Napul’è di Pino Daniele - Vasco Rossi e il nuovo album (video) : Ha avuto le dimensioni del grande evento l'incontro tra Red Ronnie e Gigi D'Alessio al Barone Rosso Live, nella puntata di lunedì 15 ottobre trasmessa come sempre in una diretta multicanale sul profilo Facebook di Red Ronnie, sul canale Youtube e sul sito di OptiMagazine. Oltre 221.000 persone (per più di 71.000 visualizzazioni uniche) hanno assistito alla diretta in cui Gigi D'Alessio si è raccontato per la prima volta ai microfoni di Red ...

Gigi D’Alessio protagonista al Barone Rosso : Immaginavo interesse, ma non pensavo così tanto… Gigi D’Alessio stasera sarà in diretta al Barone Rosso dalle 21 in poi. Il programma sarà in contemporanea in homepage qui su OptiMagazine, su www.roxybar.tv e sulle mie pagine Facebook, YouTube e Periscope, con dirette e storie backstage su Instagram. Stasera in studio ci sarà anche la star sudamericana Fabiola Roudha, che arriva dal Guatemala e che ho già intervistato anni fa in collegamento ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio - è di nuovo amore : baci in pubblico e duetto inequivocabile : Ora è davvero ufficiale: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme. Per restarci. Dopo un lento ma inesorabile riavvicinamento fatto di avvistamenti di anelli riapparsi alle dita di lei, promesse di matrimonio e un nuovo inizio di frequentazione stabile (in cui però le nozze paiono essere passate un attimo in secondo piano) ora è arrivata anche la rivelazione pubblica con tanto di bacio allo scoperto: i due si sono presentati ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio tornano a cantare insieme al matrimonio degli amici : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio tornano a cantare insieme al matrimonio degli amici Ferdinando Salzano e Barbara Zaggia. I due cantanti infatti erano fra gli ospiti delle nozze del boss della musica e proprietario della capo F&P Group, costituita da Warner Music Italy, che si occupa di produzione dei concerti live e booking. Il sì fra l’AD della società e la responsabile eventi e tv, ha raccolto sull’isola di Formentera un ...