Gianfranco D' Angelo ospite in diretta a Radio Onda Ligure 101

Gianfranco D’Angelo : "La pensione è bassa ma non rinuncio alla villa in Sardegna" : "Non è vero che ho detto di esser povero e soprattutto non mi lamento. Non sono in rovina, dico solo che la pensione che prendo non mi permette di godermi quello che ho costruito. È ovvio che sto meglio rispetto a chi prende 400 euro al mese, ma io ho lavorato per 60 anni". Gianfranco D"Angelo, ora 82enne, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, precisa il senso delle sue dichiarazioni rilasciate recentemente a Domenica Live e Spy in ...

Gianfranco D’Angelo : “Ho lavorato 60 anni e la mia pensione è di 2000 euro. Come faccio a godermi quello che ho costruito - come la casa in Sardegna?” : Gianfranco D’Angelo, per un’intera generazione, è stato un vero mito: Drive In (con l’intramontabile Has Fidanken) è stata la sua epoca migliore, ma ci sono pure Milleluci, Striscia la notizia, Buona Domenica, Carramba che sorpresa e molto altro nel suo palmarès di partecipazioni televisive (senza contare i film e gli spettacoli teatrali). Oggi, però, all’età di 82 anni il comico romano deve lavorare ancora per potersi godere i piccoli piaceri ...

Domenica Live Gianfranco D’Angelo i soldi non mi bastano : Gianfranco D’Angelo ha 82 anni e nel salotto di Barbara d’Urso racconta: “Sono 60 anni che lavoro, da quando avevo 20 anni. Ho fatto una bella vita e non mi lamento, ma per potermi godere quello che mi sono conquistato e per stare sereno devo continuare a lavorare. I soldi della pensione non mi bastano”. La pensione non è certo bassa, ma lontana da quello che D’Angelo si sarebbe aspettato dopo 60 anni di contributi: ...

Gianfranco D'Angelo : "Non posso vivere con 2mila euro di pensione. Ho lavorato giorno e notte - meritavo di più" : "Con duemila euro di pensione al mese non posso sopravvivere". Gianfranco D'Angelo ha 82 anni e calca i palchi e i set d'Italia da più di 50. Durante l'ultima puntata di Domenica Live le sue esternazioni hanno scatenato la polemica degli utenti di Twitter. "Lavoro da 60 anni, ma quello che percepisco non è niente rispetto a quello che pensavo di meritare, devo continuare a lavorare perché i soldi non bastano", ha detto ...

Domenica Live - Vip senza soldi : Gianfranco D’Angelo e la ‘misera’ pensione da 2000 euro al mese : Nuove polemiche a Domenica Live. Barbara d’Urso ha riaperto il filone dei Vip senza soldi e le parole di Gianfranco D’Angelo hanno scatenato l’inferno. Sui social i telespettatori di Canale 5 si sono scatenati contro il comico che ha raccontato quanto detto al settimanale Spy sottolineando di soffrire il fatto di percepire solo 2000 euro di pensione al mese. Con tutti i contributi versati e le tasse pagate in passato si sarebbe ...

