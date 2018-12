Blastingnews

: Piper - blocca il tempo Prue - muove gli oggetti Phoebe - ha le premonizioni Paige - può orbitare Fariba - FA INNAM… - trash_italiano : Piper - blocca il tempo Prue - muove gli oggetti Phoebe - ha le premonizioni Paige - può orbitare Fariba - FA INNAM… - granato_serena : GfVip, Fariba Tehrani sull'eliminazione di Giulia Salemi: 'Sono stata strumentalizzata' - elenacattabiani : RT @RadioHotMusic16: Rivelazioni dalla mamma di Giulia #gfvip #GrandeFratello #gfVip3 -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) La nuova puntata del 'Grande Fratello Vip', il reality-show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale di Alfonso Signorini, ha decretato le eliminazioni di Lory Del Santo e; quest'ultima, per il volere della produzione del reality, èmandata in una nomination dal televoto lampo, perché, secondo il regolamento del programma, l'ormai ex-gieffina ha compiuto un'infrazione, in occasione del suo ultimo incontro avuto in diretta-TV con la madre,. Quest'ultima si è detta amareggiata per quanto è accaduto alla figlia, e ritiene che sia' dal programma targato Mediaaset.appare amareggiata, a seguito dell'uscita didal Gf Vip A seguito dell'di sua figlia,, dal gioco dei 'Very Important People', la persianaè insorta online contro il 'Grande ...