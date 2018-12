Gf Vip | la rivelazione di Martina | Jane ed Elia stanno andando a convivere

Gf Vip - la rivelazione di Cecchi Paone : “Mi ha telefonato Pier Silvio Berlusconi in persona e mi ha detto che aveva bisogno di me qui” : È una rivelazione choc quella fatta da Alessandro Cecchi Paone ai suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip, dove è entrato lo corso lunedì 22 ottobre: “Io non ci pensavo proprio al Gf Vip, ma venerdì mi ha telefonato Pier Silvio Berlusconi in persona e mi ha detto che aveva assolutamente bisogno di me. È stata una sua decisione. Non potevo non accettare“. “Adesso sono qui e sto benissimo con voi”, ha aggiunto, ...