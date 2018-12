GF Vip | la mamma di Giulia Salemi aggredita | “Devi morire | strega”

Gf Vip - minacce alla mamma di Giulia Salemi : "Strega - devi morire" : La situazione sta proprio sfuggendo di mano. Sono volate accuse e minacce molto forti verso Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi del Grande Fratello Vip . Lo scoop è stato raccontato in anteprima ...

La mamma di Giulia Salemi si sfoga contro il GfVip : "Non sapevo nulla. Mi hanno usata" : Strascico polemico per la semifinale del Grande Fratello Vip: Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, si scaglia contro gli autori del reality di Canale 5 e muove accuse pesantissime: "Nessuno mi ...

La mamma di Giulia Salemi si sfoga contro il GfVip : 'Non sapevo nulla. Mi hanno usata' : Strascico polemico per la semifinale del Grande Fratello Vip: Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, si scaglia contro gli autori del reality di Canale 5 e muove accuse pesantissime: "Nessuno mi ...

Gf Vip - la mamma di Giulia attacca la produzione : "Io non sapevo del regolamento" : Giulia Salemi è stata eliminata dal Gf Vip dopo un provvedimento preso dalla produzione.L'ex concorrente, infatti, durante la puntata della settimana scorsa, aveva ricevuto informazioni dall'esterno e le aveva rivelate agli altri inquilini della Casa. Questo il regolamento non lo prevede e la produzione è immediatamente corsa ai ripari. Giulia Salemi ha provato a giustificarsi, ma è arrivata la nomination e la successiva eliminazione.Ora, però, ...

Giulia Salemi - le prime parole dopo il GF Vip : mamma Fariba furiosa : Giulia Salemi torna sui social dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip: “Mi manca tanto Francesco” Giulia Salemi è stata eliminata a un passo dalla finale dal Grande Fratello Vip. La modella è stata costretta a sfidare in un televoto flash Stefano Sala. La semifinale è stata proprio caratterizzata da una prima parte dedicata al provvedimento […] L'articolo Giulia Salemi, le prime parole dopo il GF Vip: mamma Fariba ...

GF Vip - eliminata la Salemi : la mamma attacca duramente la produzione su Instagram : La mamma di Giulia Salemi è stata, suo malgrado, una delle protagoniste di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, tra presunti riti magici e frasi in persiano. Nella puntata di ieri sera, è stato rivelato a Giulia il provvedimento disciplinare a suo carico dopo che, nell'incontro della scorsa settimana con la madre Fariba, le due avevano parlato in persiano ed in cui avevano violato il regolamento del reality. A seguito di ciò, la ...

Grande Fratello Vip - semifinale soporifera come l’intera edizione. Giulia Salemi “colpevole” di aver parlato con sua mamma fuori dalla Casa viene eliminata : Alle 23 la regia inquadra un figurante in studio che annoiato sbadiglia, simbolo di una semifinale soporifera e di una edizione davvero deludente che si avvia alla conclusione, scevra di dinamiche ma soprattutto di vip. In assenza di idee nel mirino finisce Giulia Salemi, colpevole di aver parlato in persiano con sua mamma Fariba nell’ultima puntata e di aver dunque ricevuto indicazioni dall’esterno, cosa vietata dal regolamento. La ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi punita - eliminata e umiliata da Signorini : 'Tua mamma...' - lei piange : Disastro in famiglia al Grande Fratello Vip . Gli autori puniscono Giulia Salemi per colpa della mamma, Fariba Teherani , e dei suoi consigli in persiano durante l'incontro faccia a faccia avvenuto ...

Grande Fratello Vip - la mamma di Giulia Salemi contro il reality : 'Volevano farla fuori' : Ieri sera nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 3 c'è stata una doppia eliminazione a sorpresa che ha visto uscire dalla casa di Cinecittà la bella Giulia Salemi, la quale è stata punita dalla produzione dopo il confronto della scorsa settimana con sua mamma Fariba. In pratica, infatti, la produzione del GF Vip non ha gradito che Giulia si sia scambiata delle informazioni con sua mamma parlando in persiano e quindi impedendo al ...

Gg Vip - Ilary Blasi manda Giulia Salemi al tele-voto : 'Tua mamma ci ha preso in giro' : Questa sera, lunedì 3 dicembre, è in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP, la semifinale. Ilary Blasi ha dato inizio allo show facendo una comunicazione importantissima a Giulia Salemi. La ragazza è risultata essere la destinataria di una busta nera che conteneva un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, ovvero l'essere mandata direttamente al tele-voto. Il motivo di tale decisione risiede in alcuni comportamenti scorretti ...

Gf Vip - la mamma di Giulia : "Con Monte si lascia. Il rito? Tutto scritto" : La storia d'amore che sta nascendo al Gf Vip fra Giulia Salemi e Francesco Monte sta facendo discutere sia fuori che dentro la Casa. Il motivo? I due sembrano non essere sinceri. Un giorno sembrano ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi umiliata anche da sua mamma : 'Lei e Monte?' - badilata da record : anche la mamma umilia Giulia Salemi : la storia d'amore con Francesco Monte che sta nascendo al Grande Fratello Vip , con enormi difficoltà, è destinata a finire nel più rovinoso dei modi. Secondo ...

GF Vip - la mamma di Gulia Salemi smaschera Casa Signorini : 'Gli autori scrivono cosa fare' : Si continua a parlare del tanto discusso rito magico fatto da Fariba, la mamma di Giulia Salemi, protagonista di questa terza chiacchierata edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. In queste ore, infatti, la donna, che in passato ha partecipato a Pechino Express con sua figlia, è tornata a parlare dell'accaduto in una trasmissione radiofonica. In particolar modo si è lasciata andare a delle frasi che smaschererebbero certe dinamiche ...

Grande Fratello Vip - 'Non ha capito' : preoccupatissima la mamma di Giulia Salemi interviene a Pomeriggio 5 : Intervenuta nel consueto spazio dedicato al Grande Fratello Vip di Pomeriggio 5 di ieri, martedì 27 novembre, Fariba Tehrani , mamma di Giulia Salemi , ha voluto chiarire quanto detto alla figlia in ...