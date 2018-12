Gf Vip | il fuorionda imbarazzante di Signorini | E' una rompico***

Domenica Live - il fuorionda killer che imbarazza Barbara D'Urso : 'Tra l'altro lui è gay'. La bomba sul Vip : Una voce fuori campo a Domenica Live , ascoltata in diretta, fa esplodere il gossip. 'Tra l'altro questo... è gay. Lui è più finto di una banconota da 200 euro'. Queste parole si sono sentite ...

Fuorionda di Fabrizio Corona al GF Vip 3. Era tutto preparato? Video : Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip, tutto preparato? Secondo un Video che in queste ore sta circolando sui social la risposta è ”sì”. Il filmato incriminato titola: “Clamoroso Fuorionda di Fabrizio Corona, ma è tutto preparato?“. Nel Video in questione, pubblicato originariamente dal Canale Youtube Gossippiamo, si può benissimo vedere Fabrizio Corona intento a ripassare la famosa scena dell’accendino e l’uscita in giardino con la ...