GF Vip, Giulia Salemi la verità ecco cosa le ha detto la madre dentro la casa in persiano

blogitalia.news

: #GFVip #GiuliaSalemi - ecco cosa le ha detto la madre dentro la casa in lingua persiana... - BlogItalia_news : #GFVip #GiuliaSalemi - ecco cosa le ha detto la madre dentro la casa in lingua persiana... - CBaciami : Giulia Salemi esce da GF Vip: tutta la verità - Frances28064898 : RT @bettyboop2427: @robertop1sano Invece l’anno scorso Ignazio, Cecilia, Jeremías, erano vip per quale merito? Ivana che seguo e mi piace c… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018)al GF Vip, è andata in nomination per colpa dellae successivamente eliminata, scopriamole hasuain linguaè finita al telefoto-flash a causa dei consigli di mamma Fariba. Secondo il report di Libero, la showgirl ha subito le conseguenze del colloquio avuto con la donna la sera precedente, quando le due si sono appartate e Fariba ha suggerito adi chiedere a Francesco Monte un rendez vous coi fan per evitarle cattiva pubblicità, avvisando inoltre la figlia che molti telespettatori la scambiavano per una ubriacona.LEGGI ANCHE QUESTI ARTICOLO: Elena Morali commenta l’eliminazione didallain modo pungente «Non attaccarti troppo a lui sotto le coperte perché dicono che fai cose sporche», ha commentato Fariba Tehrani alla figliain, poi tradotto dalla produzione del GF Vip e riportato ...