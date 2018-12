Genova | Vittoria muore a 19 anni nel sonno | forse colpita da stafilococco

Napoli - vittoria da pallanuoto a Genova : quando meteo e buon senso non vanno di pari passo ‘affoga’ lo spettacolo : Nella piscina del Luigi Ferraris, il Napoli supera il Genoa 2-1: la forte pioggia limita le due squadre e ne fa le spese lo spettacolo La pioggia ha deciso di essere la vera protagonista del sabato calcistico in tutto il mondo. In quel legame storico che unisce Genoa all’Argentina, ricordiamo il soprannome ‘Xeneizes’ – ‘Genovesi’ del Boca Juniors, tanto in sudamerica quanto in Italia, la pioggia priva i ...