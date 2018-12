Genoa | contro la Spal la partita della ‘vita’ | il messaggio di Romero e Kouame VIDEO

Torino - scoppia un caso dopo la gara contro il Genoa : cessione pesante a gennaio? : Si sta giocando la 14^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni per la zona Europa League e salvezza. In particolar modo successo in rimonta del Torino contro il Genoa, vantaggio di Kouame, poi le reti di Ansaldi e Belotti su calcio di rigore. Ma è stata anche una partita tesissima anche per altri aspetti, sono finite nel mirino le scelte della panchina del Genoa dopo l’espulsione di Romulo ma si è verificato anche ...

Genoa - ‘bufera’ in panchina : alta tensione dopo la sconfitta contro il Torino : 1/8 Fabio Ferrari/ LaPresse ...

Malore Mazzarri - ecco la decisione in vista della gara contro il Genoa : Malore Mazzarri – “Il Torino Football Club è lieto di comunicare che l’allenatore Walter Mazzarri ha completato tutti gli accertamenti cui è stato sottoposto e da oggi ha regolarmente ripreso l’attività professionale”. Ottime notizie dunque per il Torino e per l’allenatore Walter Mazzarri, dopo il Malore che ha colpito il tecnico nella giornata di venerdì e costretto a saltare la trasferta contro il Cagliari, è ...

Serie A Genoa - terapie per Spolli : quasi out contro il Torino : GENOVA - Secondo allenamento della settimana per i rossoblu, tornati in campo al mattino per preparare la prossima gara con il Torino . Out Nicolas Spolli , alle prese con le terapie mediche dopo il ...

Genoa - Preziosi contro i tifosi : 'Striscione fatto da delinquenti' : un Enrico Preziosi a dir poco furente quello che alla Gazzetta dello Sport commenta l'episodio dello striscione comparso sabato sera a Marassi durante Genoa-Napoli. "Preziosi prima o poi morirai...il Genoa mai!" si leggeva nel lungo lenzuolo esposto lungo la gradinata ...

Genoa - i giornalisti contro Juric : “Comportamento da stigmatizzare - precedente pericoloso” [VIDEO] : La situazione in casa Genoa è fin troppo tesa. A dimostrarlo ulteriormente ci ha pensato Ivan Juric, che nel dopo gara contro il Napoli ha risposto malamente a una domanda posta da un giornalista. La richiesta era rivolta a sapere se Juric e Preziosi si fossero sentiti appena finita la partita, ma a quel punto il tecnico croato è andato su tutte le furie (sotto il video della risposta). Al tempo stesso, la risposta condita da parolacce e ...

Genoa-Sampdoria - ‘alta tensione’ : ecco cosa è successo prima del match contro il Napoli : E’ in corsa una partita importante valida per il campionato di Serie A, in campo Genoa e Napoli che hanno regalato già emozioni nei primi minuti di partita. Partita fondamentale per il club rossoblu, in crisi negli ultimi match, Juric non può permettersi un passo falso ed il pensiero dei tifosi è rivolto già al derby contro la Sampdoria, il match andrà in scena dopo la sosta. Al Ferraris, a ‘spiare’ il Genoa di Juric contro il ...

Genoa - comunicato degli ultras contro Preziosi : Alla vigilia di Genoa-Napoli Genoa-Napoli sarà partita di contestazioni, il pubblico di casa è sul piede di guerra contro il presidente Enrico Preziosi. La tifoseria organizzata rossoblù ha pubblicato un comunicato con cui invita tutti coloro che andranno a Marassi a presentarsi alle ore 20 allo stadio. L’obiettivo, appunto, è contestare l’operato del presidente. Questo è il testo completo dell’appello: In queste settimane ...

Chi metterà in campo Ancelotti contro il Genoa? : Il gioco delle formazioni Una nuova puntata del Napolista al bar per immaginare la possibile formazione messa in campo da Ancelotti, una delle cose più difficili da indovinare data l’imprevedibilità delle scelte di Re Carlo, che dà sempre una possibilità a tutti di scendere in campo. Questa settimana si cimentano nel ruolo di vice Ancelotti Armando e Mario. Solo sabato scopriremo chi ha vinto il gadget Napolista nesso in palio. Se ...

Calciomercato Napoli - l’offerta con contropartita che sblocca l’affare Piatek con il Genoa : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dal pareggio davanti al pubblico amico contro il Psg, la squadra di Carlo Ancelotti si prepara per la gara contro il Genoa, partita molto importante per la zona Champions League. Il club azzurro si prepara anche a muoversi per il mercato di gennaio, pronto un nuovo assalto al Genoa per l’attaccante Piatek. L’ultima offerta è veramente importante: 30 milioni più una contropartita: ...

Fabio Caressa : 'Inter strepitosa - concreta e divertente contro il Genoa' : Una vittoria che lascia poco spazio all'immaginazione. L'Inter si impone con un sontuoso 5-0 sul Genoa nell'anticipo dell'undicesima giornata di campionato in uno stadio Meazza tutto esaurito con quasi settantamila spettatori. Gara decisa da una doppietta di Roberto Gagliardini e dai gol di Politano, Joao Mario e Radja Nainggolan. Con questa vittoria la squadra di Luciano Spalletti resta, dunque, al secondo posto tenendo il passo del Napoli 25 ...

Inter - contro il Genoa possibile turnover per Icardi : L'anticipo delle ore 15 di domani vedra' scendere in campo Inter e Genoa nel match valido per l'undicesima giornata di campionato. Si giochera' in uno Stadio Meazza che si preannuncia assai pieno con oltre 65mila spettatori previsti. Una gara fondamentale per la squadra di Luciano Spalletti, che in caso di successo potrebbe ritrovarsi a soli tre punti dalla Juventus capolista dopo aver agganciato [VIDEO] il Napoli al secondo posto a 22 punti ...

Juve e Napoli - attente a quest’Inter! Truppa Spalletti sontuosa contro un Genoa svogliato : l’effetto Juric è disastroso : Luciano Spalletti sarà senz’altro soddisfatto della sua Inter ancora una volta vittoriosa di fronte ad un pubblico numerosissimo, pessimo invece il Genoa di Juric L’Inter di Luciano Spalletti continua nel suo percorso di crescita, anche oggi una gara convincente. Massacrato con un netto 5-0 un Genoa assolutamente inesistente sotto tutti i punti di vista in questo pomeriggio a San Siro. La squadra di Juric è parsa essere ...