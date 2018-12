tuttosport

: ?? Gelo Solari-Isco. Il tecnico: «Decido io» ?? Il fantasista spagnolo è sempre più ai margini del Real Madrid: «Dev… - JuventusNewsUN : ?? Gelo Solari-Isco. Il tecnico: «Decido io» ?? Il fantasista spagnolo è sempre più ai margini del Real Madrid: «Dev… - Juventinodoc78 : RT @tuttosport: #Real, resta il gelo tra #Solari e #Isco: «Ho 24 giocatori, tutti importanti» ?? - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Real, resta il gelo tra #Solari e #Isco: «Ho 24 giocatori, tutti importanti» ?? -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) TORINO - Parole dolci per Luka Modric , fredde per. In conferenza stampa prima del match di ritorno di Coppa del Re contro il Melilla, all'andata i blancos si imposero per 4-0 in trasferta,, il ...