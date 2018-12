Blastingnews

: Garko: ‘Stanco di smentire la leggenda sulla mia omosessualità’ - ElisaDiGiacomo : Garko: ‘Stanco di smentire la leggenda sulla mia omosessualità’ - LiberoCommunity : In merito ai rumors sulla sua presunta omosessualità dice chiaramente di essere stufo di smentirla: «Ho tagliato vi… - Il24ventiquattr : Gabriel Garko: «Sono stanco di smentire la mia omosessualità» - Il 24 -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Gabrieldopo essere sparito per un periodo dalle scene, è tornato a parlare di sé con un’intervista molto interessante rilasciata al settimanale Chi.Alla nota rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini, il celebre attore ha dichiarato di essere stanco diogni volta la sua presunta omosessualità: “Sono stanco di questache si dice sul mio conto.” L'attore ogni volta ha smentito i pettegolezzi su di lui, presentandosi sempre circondato di belle ragazze. Una delle ultime viste accanto a Gabriel, è stata proprio la bellissima Adua Del Vesco. In merito alla situazione sentimentale non è trapelato nulla, ma Gabriel ha detto la sua anche in merito alle voci dei rumors sulle storie che prevedevano un contratto. “Non ho mai firmato nulla. Non mi stupisco di queste chiacchiere, perché su di me ne sono sempre state dette di tutti i colori”....Continua a ...