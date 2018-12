Gara tra auto a Pozzuoli : muore netturbino - arrestato 21enne : I militari della Radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato un 21enne che gareggiando in auto contro un coetaneo ha provocato la morte di un uomo che stava andando al lavoro. A bordo dell'auto, con il ...

Pozzuoli - folle Gara d’auto tra giovani in centro : a 100 km/h investe e uccide una persona - 21enne arrestato. Il video : Gareggiava, in auto, in centro a Pozzuoli, con un coetaneo 21enne. Tra venerdì e sabato notte un giovane, alla guida della 500 del nonno e con a bordo la ragazza, ha investito un netturbino 62enne, Alfonso Campochiaro e lo ha ucciso. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Denunciato, invece, per concorso in omicidio stradale, l’amico. Dalle telecamere di videosorveglianza, i ...

Gara tra auto con la 500 del nonno - travolge e uccide netturbino che andava al lavoro in scooter : arrestato 21enne Video : I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per omicidio stradale C. D., un 21enne napoletano che gareggiando in auto contro un coetaneo ha provocato un incidente che è costato...

