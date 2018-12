Gara tra auto con la 500 del nonno | 21enne travolge e uccide un netturbino

Pozzuoli - travolge e uccide uomo in una Gara clandestina di auto : arrestato : L'incidente sabato notte. L'arrestato stava "gareggiando" nel centro della città. La vittima un netturbino di 62 anni

Festival di Sanremo 2019 tra conferme - smentite e nuove voci : conduttori - ospiti e cantanti in Gara al Baglioni bis : Al Festival di Sanremo 2019 manca sempre meno ma le uniche conferme al momento si hanno a proposito delle date della kermesse canora: dal 5 al 9 febbraio 2019 il Festival andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1. 24 gli emergenti di Sanremo Giovani che si sfideranno il 20 e il 21 dicembre in diretta su Rai1 nel Festival a loro dedicato. 2 quelli che andranno al Festival di febbraio per gareggiare con i Big. Zero le ...

Gilet gialli - rinviata la Gara di Ligue 1 tra Psg e Montpellier : La partita tra Psg e Montpellier, valida per la 17.a giornata della Ligue 1 e in programma sabato 8 dicembre alle 16, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha annunciato la Lega Calcio francese "...

Juve-Inter - prima da ex di Marchisio. 'Gara importante per morale squadre. Tra Icardi e CR7? Magari fa gol Chiellini' : Appuntamento con lo Speciale realizzato da Francesco Cosatti e Giovanni Cintoli: "Claudio Marichisio, da Principino a Zar" , in onda su Sky Sport Uno venerdì 7 dicembre a mezzanotte , dopo Juventus-...

Salvini-Maio elogiano Conte : Garante con Ue del contratto di governo : Roma, 2 dic., askanews, - Il presidente del Consiglio è il 'garante ideale' del contratto di governo nei confronti dell'Europa. Lo dicono i vice-premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una nota ...

Atletica – Maratona - Valeria Straneo torna a Valencia : le sue parole prima della Gara : La primatista italiana di MaratonaValeria Straneo si prepara a tornare in gara sui 42,195 km a oltre due anni dall’ultima volta, domenica 2 dicembre Due anni dopo, anzi di più. Domenica 2 dicembre si corre la Maratona di Valencia, in Spagna, e saranno passati 840 giorni dall’ultima gara sui 42,195 chilometri della primatista italiana Valeria Straneo, quella disputata alle Olimpiadi di Rio. L’azzurra è pronta a rientrare in azione sulla ...

Sky Arte manda in onda (per sbaglio) il fake di John Coltrane. Comicità Garantita : L'Arte sublime del comico involontario: l'inciampo, la maglia nella rete, l'irruzione del burlesque è andato magnificamente in onda su Sky Arte pochi giorni fa, con una Isabella Ferrarichiamata a raccontare le biografie dei giganti del jazz: Music and cocktail, l'intrigante nome della serie.Gualcita nella penombra di un tavolo illuminato da un finestrone industriale, modellata da un tubino rosso color del rossetto, ammorbidita da un boa ...

