Galateo di Natale | 8 regole semplici ma efficaci per non sbagliare un colpo e superare le

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Asiamo tutti più buoni, ma chissà perché una volta scoperto che Babbonon esiste la festa più attesa dell’anno prende tutta un’altra piega e più che aspettare con ansia la notte della Vigilia, in molti si ritrovano ad aspettare l’Epifania – che tutte le Feste porta via. Convivenze forzate, regali non sempre azzeccati, pranzi interminabili, conversazioni imbarazzanti, parenti serpenti: serve una dose extra di diplomazia per sopravvivere ale godersi tutto il bello di quest’occasione. Ecco allora 8maper nonunle feste diin grande stile.L'articolodi: 8maper nonunle feste in grande stile proviene da Il Fatto Quotidiano.