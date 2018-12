Gaia Girace | l' amica geniale | «Io | Lila e il dialetto napoletano sognando l' America»

Gaia Girace - dell'Amica Geniale : "Lila mi somiglia : coraggiosa e insicura - al tempo stesso. Il mio provino è durato 7 mesi" : Sul set dell'Amica Geniale , è tempo per Ludovica Nasti di condividere il personaggio di Lila con un'altra attrice. Gaia Giraci, 15 anni, è stata scelta per interpretare la versione adolescente della protagonista nata dalla penna di Elena Ferrante. Un personaggio nel quale Gaia ritrova molti aspetti del suo carattere. Come Lila, è fatta di contrasti: testarda e insicura , riservata e coraggiosa . Lo racconta in un'intervista ...

