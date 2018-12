Gabriel Garko basta fare insinuazioni su di me

people24.myblog

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) L’attoreè stato intervistato dal settimanale Chi, dove ha rilasciato un’intervista parlando di tante cose e affrontato molti argomenti inerenti la propria sfera privata che, ha sempre protetto dall’eccessiva attenzione mediatica.è apparso molto sereno dopo un periodo di riposo e anche la sua vita sociale ne ha ampiamente giovato, ecco cosa ha raccontato: ”Sono cambiate tantissime cose nella mia vita, sia dal punto di vista affettivo che lavorativo. Mi sono ritirato per un po’ dalle scene e mi sono finalmente ritrovato e sono tornato più forte di prima. Ho trovato una pace interiore che prima non avevo, grazie a persone amiche e a libri sul pensiero e sulla fisica quantistica. Ho tagliato via i rami secchi e ho scelto di avere solo due tipi di persone: quelle con le quali sto bene e condivido tutto e quelle di cui beneficio a uso e ...