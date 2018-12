: L'Italia sta andando verso una recessione. Un Governo serio dovrebbe dire agli elettori che in queste condizioni no… - CarloCalenda : L'Italia sta andando verso una recessione. Un Governo serio dovrebbe dire agli elettori che in queste condizioni no… - NotizieIN : Fs verso utile di 500 mln nel 2018 - Cyber_Feed : • Cyber News • #Fs verso utile di 500 mln nel 2018 -

Fsdi 500mln nelFs si avvia a chiudere il"bene: manteniamo tutte le aspettative, siamo più performanti dell'anno scorso". Così l'Ad di Fs Battisti a margine di un evento. "Contiamo di avere 500mln di risultato netto, molto meglio dei 417mln del 2017 al netto delle operazioni straordinarie" ha aggiunto. Per Anas "è tutto pronto -dice- abbiamo già i nomi, stiamo solo aspettando la data per l'assemblea". Nomi interni o esterni?"Persone con alta capacità". Su Alitalia,Fs è in fase di "avanzata interlocuzione con player internazionali"(Di mercoledì 5 dicembre 2018)