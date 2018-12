Friuli | rimedia un 3 in inglese che gli rovina la media | studente querela insegnante

Blastingnews

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Uno16enne di un liceo scientifico friulano hato il suo professore d'perché questi gli avrebbe assegnato un voto basso al termine di un'interrogazione durante la quale, forse in segno di protesta, il ragazzo avrebbe fatto scena muta. Il giovane, infatti, già da diverse settimane aveva lasciato chiaramente intendere di non voler offrirsi volontario per migliorare unache già raggiungeva ampiamente la sufficienza.E così, in seguito alla valutazione negativa, l'alunno, ritenendo che il docente gli avesseto unaeccellente, ha deciso dire il professore d'. La vicenda è avvenuta la scorsa primavera, a ridosso della fine dell'anno scolastico, ma soltanto oggi la notizia è stata riportata dal "Messaggero Veneto" che, per non arrecare danno ai soggetti coinvolti nel procedimento, ha preferito omettere i nomi dei diretti interessati, ...